भोकणीला समृध्द पंचायतराजचे सन्मानपत्र

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सिन्नर ः समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत भोकणीचे सरपंच अरुण वाघ, ग्रामपंचायत अधिकारी योगेश राहणे यांना सन्मानपत्र देताना.
समृद्ध पंचायतराजचे
भोकणीला सन्मानपत्र
सिन्नर ः गावविकासासाठी सातत्याने केलेले प्रयत्न, लोकसहभागातून राबवलेले उपक्रम आणि विकासकामांतील प्रशासकीय समन्वयाची दखल घेत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत भोकणीचे सरपंच अरुण वाघ, ग्रामपंचायत अधिकारी योगेश राहणे यांना सन्मानपत्राने गौरविण्यात आले.
नाशिक येथे हा सन्मान सोहळा झाला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वर्षा फडवळ, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अशोक भवारी, व्यावसायिक सोमनाथ सांगळे, कांताराम कुर्हाेडे आदी उपस्थित होते. पारंपरिक कामांसह नावीन्यपूर्ण उपक्रम, पर्यावरण संवर्धन, लोकसहभाग आणि स्थानिक विकासाच्या विविध संधींना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न वाघ, राहाणे यांनी केला आहे. सरपंच अरुण वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायतीने विकासकामांत सातत्य राखताना गावाचा सर्वांगीण प्रगतीचा दृष्टिकोन जपला आहे. ग्रामपंचायतीला तालुका ते राज्यस्तरापर्यंत विविध उपक्रमांतर्गत जे पुरस्कार मिळाले आहेत. त्या कामांची दखल घेत हा सन्मान करण्यात आला.
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