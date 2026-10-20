इगतपुरी : विजय पगारे : इगतपुरी तालुक्यासह विविध भागात दसरा सण पारंपारिकरित्या मोठया उत्साहात साजरा :

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इगतपुरी : तालुक्याच्या आदिवासी व दुर्गम भागात भोंडल्याच्या उत्सवांतर्गत गीत गायन करताना सहभागी महिला व चिमुकल्या.
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आदिवासी भागातील भोंडल्या उत्सवाची सांगता
इगतपुरी तालुक्यासह विविध भागात दसरा पारंपारिक उत्साहात साजरा
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी, ता.२० : इगतपुरी तालुक्यासह विविध भागात साडेतीन मुहूर्तपैकी एक असलेला दसरा सण पारंपारिक उत्साहात साजरा करण्यात आला. एकमेकांना आपट्यांची पाने देऊन नागरिकांनी शुभेच्छा दिल्या. विविध व्यावसायिकांनी चांगला व्यवसाय झाल्याचे सांगितले. कापड, वाहन क्षेत्रातही समाधानकारक व्यवहार झाले. तालुक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी आपट्यांची पाने विकण्यासाठी नागरिक झाडाखाली बसून व्यवसाय करीत होती. नागरिकांनीही दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणावर विविध वस्तूची खरेदी केल्याने व्यावसायिक वर्गाने समाधान व्यक्त केले.
आदिवासी भागांमधील तरुण मुली भोडाई नावाचा खेळ या काळामध्ये खेळत असतात. आदिवासी वाडीपाडयासह विविध गावातील सर्व मुली तांदूळ, पैसे गोळा करतात. नवरात्रीमध्ये या भागामध्ये हा क्रम चालू असतो. या मुलींच्या डोक्यावर एक कलश असतो. त्या कलशामध्ये शेतात असणारी नाचणी, वरईची हिरवी कणसे, भाताच्या लोंब्या, खुरासणीची फुले तसेच कुरडूची भाजी असे सर्व कलशामध्ये टाकून ते डोक्यावर घेऊन नाचत गाणी गात असतात. हा कलश म्हणजेच भोंडई असतो. दसऱ्याच्या दिवशी या उत्सवाची सांगता करण्यात येते. दसऱ्याला शेतीमध्ये असणारी जुनी अवजारे तसेच शेतीत असणारे धान्य मंदिरात घेऊन शेतकरी वर्ग पूजन करतो. शेतीला लागणारी सर्व अवजारे असो किंवा शेतीमध्ये पिकवलेले धान्याची पूजा केली जाते. सर्वत्र अगदी अन्न समृद्धीचा दसरा साजरा केला जातो.
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