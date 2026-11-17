भुईकोट किल्ल्यात
२८ नोव्हेंबरला दीपोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव शहर, ता. १७ : येथील भुईकोट किल्ल्यात असलेल्या रंगमहालात दोन दिवस दीपोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. २८ नोव्हेंबरला सायंकाळी सहापासून होणाऱ्या या सोहळ्यात नेत्रदीपक विद्युत रोषणाई, १ हजार पणत्यांसह शंभर मशाली प्रज्वलन करण्यात येणार आहेत.यावेळी शिवजन्मोत्सवाचा जिवंत देखावा, ऐतिहासिक शस्त्र व दुर्मिळ नाणे प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी मालेगावकरांना अनुभवायला मिळणार आहे.
यानिमित्ताने रंगमहाल परिसरात स्थानिक कलाकारांच्या सहभागातून पारंपरिक गाण्यांचा व गायनाचा कार्यक्रम रंगणार आहे. दीपोत्सवात संपूर्ण किल्ल्यावर एलईडी व लाइट्सच्या माध्यमातून रोषणाई करण्यात येणार आहे. प्रदूषणमुक्त उत्सव साजरा करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. सरकारच्या''अमृत'' संस्थेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या दुर्गोत्सवांतर्गत शहरात ६ ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ''मातीचे व टाकाऊ वस्तूंपासून किल्ले बनवा स्पर्धा'' आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण दीपोत्सवाच्या मुख्य कार्यक्रमात होणार आहे.
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शस्त्र, दुर्मीळ नाण्यांचे प्रदर्शन
वडनेर खाकुर्डी येथील योगेश चौधरी यांच्या ''शिवछंद इतिहास साहित्य संग्रहालया''च्या सहकार्याने ऐतिहासिक वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन भरवले जाणार आहे. यामध्ये ३० ते ४० ऐतिहासिक शस्त्रे, शिवकालीन व पारंपरिक नाणी, विविध देशांच्या नोटा, टपाल तिकिटे, पोस्टकार्ड्स तसेच अपरिचित दुर्मिळ पुस्तके पाहण्याची संधी नागरिकांना मिळणार आहे.