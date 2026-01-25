Nashik Bike Theft : चोरीची दुचाकी विकायला आला अन् पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला; ५ महागड्या गाड्या जप्त

नाशिक: दुचाकी चोरटा चोरीची दुचाकी विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची ‘टीप’ मिळाली. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने सापळा रचून चोरट्याच्या मुसक्या आवळल्या असून, पावणेतीन लाखांच्या पाच दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. .श्रावण संपत मोरे (४५, रा. आशादीप अपार्टमेंट, पोकार गल्ली, गणेश कॉलनी, म्हसरूळ) असे अटक करण्यात आलेल्या दुचाकी चोरट्याचे नाव आहे. शहरातून सातत्याने चोरट्यांकडून दुचाकी लक्ष्य केल्या जात आहेत. दुचाकी चोरट्यांवर कारवाईच्या सूचना आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी केल्या. .त्यानुसार शहर गुन्हे शाखा युनिट दोनचे पथक शहरातील दुचाक्या चोरीच्या गुन्ह्यांचा समांतर तपास करीत होते. त्या वेळी उपनिरीक्षक मुक्तारखान पठाण, गुलाब सोनार यांना एक दुचाकी चोरटा चोरीची दुचाकी विक्री करण्यासाठी दिंडोरी रोडवरील म्हसरुळ हद्दीत येणार असल्याची खबर मिळाली होती..हृदयद्रावक! घराला लागलेल्या आगीत तरुणाचा गुदमरून मृत्यू; गॅसचा भडका अन् माेठा आवाज , घरात एकटाच काय घडलं?.त्यानुसार, पथकाचे प्रभारी सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मुक्तारखान पठार, गुलाब सोनार, अतुल पाटील, मनोज परदेशी यांनी आरोग्य विद्यापीठाच्या पुढे असलेल्या ग्लोबल इंटरनॅशनल स्कूलच्या जवळील टेकडीजवळ सापळा रचला. संशयित मोरे त्या ठिकाणी येताच, त्यास अटक केली. त्याच्याकडून २ लाख ७० लाखांच्या पाच चोरीच्या दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. दुचाकी चोरीच्या पाच गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. यात त्याने सरकारवाडा हद्दीतून दोन, गंगापूर हद्दीतून दोन तर अंबड हद्दीतून एक अशा पाच दुचाकी चोरीची कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.