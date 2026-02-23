नाशिक

Nashik Bike Theft : नाशिकमध्ये दुचाकी चोरट्यांचा धुमाकूळ; एकाच वेळी सहा वाहने लंपास, वाहनधारकांमध्ये संतापाची लाट

Six Two-Wheelers Stolen Across Nashik City : नाशिक शहरात सातत्याने होणाऱ्या दुचाकी चोरीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाकडून नाकाबंदी आणि सीसीटीव्ही तपासणी सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहर परिसरातून चोरट्यांनी सहा दुचाकी चोरून नेल्या असून, चोरीच्या घटनांनी वाहनचालक बेजार झाले आहेत. पोलिसांकडून सातत्याने नाकाबंदी करून तपासणी केली जात असतानाही दुचाकी चोरीच्या घटनांना आळा बसू शकलेला नाही. त्यामुळे दुचाकी चोरट्यांचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे.

