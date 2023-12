Jal Jeevan Mission : ‘जलजीवन’ची बिले रखडली; जिल्ह्यात कामांचा वेग मंदावला

Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची सुरू असलेली कामे मार्च २०२४ अखेर पूर्ण करावयाची असल्याने कामे करण्यासाठी ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे.

मात्र, गत काही महिन्यांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे पूर्ण देयक देण्याऐवजी केवळ ३० ते ४० टक्के देयके अदा करण्याच्या सूचना दिलेल्या असल्याने केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात देयके मिळत नसल्याने कामांचा वेग मंदावला आहे.(bills of Jal Jeevan got stuck due to speed of work slowed down in district nashik news)