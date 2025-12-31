Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणूक: भाजपमध्ये निष्ठावंतांची कोंडी? २५ माजी नगरसेवकांचे तिकीट कापल्याने बंडखोरीचे सावट

नाशिक: ‘एबी फॉर्म’ वाटपावरून भारतीय जनता पक्षात एकीकडे राडा पाहायला मिळाला; तर दुसरीकडे जवळपास २५ विद्यमान नगरसेवकांच्या उमेदवारीवर फुली मारण्यात आल्याने त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे ऐनवेळी काहींनी पक्ष बदल केला तर अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करून आव्हान कायम ठेवले. .२०१७ च्या निवडणुकीत भाजप चे एकूण ६६ नगरसेवक निवडून आले होते. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये १०० प्लसचा नारा देणाऱ्या भाजपने ११८ जागांवर उमेदवार देताना जवळपास २२ माजी नगरसेवकांच्या उमेदवारीवर फुली मारली. पुर्व विधानसभा मतदारसंघातील नगरसेवकांची संख्या अधिक आहे..नाशिक रोडला विद्यमानांना धक्कानाशिकरोड विभागात अनिता सातभाई, अंबादास पगारे, पंडीत आवारे व मीरा हांडगे यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली असून त्या जागी नवे चेहरे देण्यात आले..जाधवांना धक्कागेल्या अनेक वर्षांपासून सातपूर विभागातून सातत्याने निवडून येणाऱ्या शशिकांत जाधव यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली. त्यानंतर अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. आमदार सीमा हिरे यांच्याशी निर्माण झालेल्या वादातून जाधव यांचा पत्ता कट झाल्याचे बोलले जात आहे. सातपूर विभागातून प्रभाग क्रमांक ९ मधून हेमलता कांडेकर यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. प्रभाग नऊ मधून निवडून आलेल्या वर्षा भालेराव यांनी प्रभाग सात मधून तयारी केली होती. परंतु त्या जागी नवीन चेहरा भाजपने दिला आहे..मिर्झा, सोनवणेंचा पत्ता कटप्रभाग २३ मधून निवडून आलेल्या भाजपच्या एकमेव मुस्लिम नगरसेविका शाहीन मिर्झा यांचा पत्ता कट करण्यात आला. तर प्रभाग ३० मधील सतीश सोनवणे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या सोबतच्या वादातून सोनवणे यांचा पत्ता कट झाल्याचे बोलले जात आहे..अहिरेंच्या उमेदवारीवरून वादप्रभाग २६ मधून अलका अहिरे यांच्यासह पुष्पावती पवार यांना भाजपने एबी फॉर्म दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. तो वाद निवडणूक कार्यालयापर्यंत पोहोचला त्यामुळे अर्ज माघारीच्या दिवशी चित्र स्पष्ट होईल..पंचवटीत दहा जणांना नाकारलेमनसेतून नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केलेले माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली. महिला व बालकल्याण समितीच्या माजी सभापती प्रभाग क्रमांक दोनच्या माजी नगरसेविका शीतल माळोदे, प्रभाग दोनमधून निवडून आलेल्या पूनम सोनवणे, तसेच प्रभाग क्रमांक सहाच्या माजी नगरसेविका सुनीता पिंगळे, प्रभाग पाचचे नगरसेवक कमलेश बोडके व प्रभाग तीनमधील माजी नगरसेवक ऋची कुंभारकर यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली..प्रभाग सहामधून पुंडलिक खोडे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यांच्या जागी चित्रा तांदळे यांना उमेदवारी देण्यात आली. राहुल धोत्रे खून प्रकरणात स्थायी समितीचे माजी सभापती उद्धव निमसे तुरुंगात आहेत. त्यामुळे पक्षाने उमेदवारी नाकारली; परंतु त्यांचा मुलगा रिद्धेश याला उमेदवारी दिली. गोळीबार प्रकरणात तुरुंगात असलेले जगदीश पाटील यांनाही उमेदवारी नाकारण्यात आली. माजी उपमहापौर भिकूबाई बागूल यांच्या जागी नातू मनीष बागूल यांना उमेदवारी देण्यात आली..AAP Mumbai Manifesto : मुंबईसाठी आपची "केजरीवाल की गॅरंटी," २४ तास पाणीपुरवठा ते २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज; जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासनं.भोसले, बडगुजर, ठाकरे यांना नकारप्रभाग तेराच्या नगरसेविका वैशाली भोसले यांच्या कुटुंबीयांनी प्रभाग १३ मधून भाजपकडून तयारी केली होती. गेल्या आठवड्यात प्रवेशही झाला होता; परंतु उमेदवारी देण्यात त्यांचा विचार झाला नाही. आमदार फरांदे यांच्या विरोधामुळे भोसले कुटुंबातून उमेदवारी नाकारण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. माजी महापौर ॲड. यतीन वाघ यांच्याऐवजी त्यांच्या पत्नी हितेश यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने त्यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे. .प्रभाग २५ मधून हर्षा बडगुजर यांच्याऐवजी त्यांचा मुलगा दीपक यांना उमेदवारी देण्यात आली. नीलेश ठाकरे यांची उमेदवारी कट करण्यामागे प्रकृतीचे कारण दिले जात आहे. प्रभाग बारामधील प्रियांका घाटे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. स्वीकृत नगरसेवक प्रशांत जाधव यांनाही उमेदवारी नाकारण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.