नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणूक: भाजपमध्ये निष्ठावंतांची कोंडी? २५ माजी नगरसेवकांचे तिकीट कापल्याने बंडखोरीचे सावट

BJP Faces Internal Turmoil Over AB Form Distribution : नाशिक महापालिका निवडणुकीपूर्वी एबी फॉर्म वाटपावरून भाजपमध्ये असंतोष उफाळून आला असून, अनेक माजी नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ‘एबी फॉर्म’ वाटपावरून भारतीय जनता पक्षात एकीकडे राडा पाहायला मिळाला; तर दुसरीकडे जवळपास २५ विद्यमान नगरसेवकांच्या उमेदवारीवर फुली मारण्यात आल्याने त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे ऐनवेळी काहींनी पक्ष बदल केला तर अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करून आव्हान कायम ठेवले.

