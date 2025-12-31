Nashik News : आयुक्तांच्या नजरेला नजर भिडवणे पडले महागात; संदीप कर्णिक यांनी आमदाराच्या जावयाला बाहेर काढले

नाशिक: विल्होळी परिसरातील एका फार्म हाऊसवर भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांवर कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली असता, त्यावेळी एकाने आत जाण्यावरून थेट पोलिस आयुक्तांशीच हुज्जत घातली. ‘आमदाराचा जावई’ असल्याचे सांगितल्यानंतर त्यास आत प्रवेश दिला. परंतु, त्या जावयाने गुपगुमान जाण्याऐवजी आयुक्तांच्या नजरेला नजर भिडविल्यानेे आयुक्तांनी त्याला ‘पोलिसी झटका’ देत बाहेरचा रस्ता दाखविल्याचा प्रकार घडला. राजकीय वर्तुळात ही चर्चा चांगलीच रंगली होती. .महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांना अर्ज दाखल करण्याची मंगळवारी (ता. ३०) अखेरची मुदत होती. त्यात भाजपकडून इच्छुकांना एबी फॉर्म देण्यात आलेले नव्हते. इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना एबी फॉर्म विल्होळी परिसरातील एका फार्म हाऊसवर असल्याची माहिती मिळल्याने दुपारच्या सुमारास साऱ्यांनी त्याठिकाणी गर्दी केली होती. या घटनेची माहिती मिळताच, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्यासह अधिकारी व पोलिसांचा ताफा त्याठिकाणी पोहोचला. फार्म हाऊसमध्ये पोलिसांकडून कोणालाही जाऊ दिले जात नव्हते..दरम्यान, शहरातील एका आमदाराचे लेक-जावई त्याठिकाणी आले. बंदोबस्तावरील पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांना अडविले. त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घालती. हे पाहून पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक हे त्याठिकाणी आले. आमदाराच्या लेकीला त्यांनी ओळखले आणि.त्यांना जाऊ देण्यास सांगितले. परंतु तिच्या पतीला मात्र मज्जाव केला. त्या ‘आमदार जावया’ने आयुक्तांना, आमदारांचा ‘जावई’ असल्याची ओळख सांगितली. त्यावेळी आयुक्तांनी, हे आधी का नाही सांगितले, असे म्हणत त्यास जाऊ देण्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांना सांगितले..ज्या नगरसेवकाच्या उमेदवारीसाठी राडा चाललाय त्यांचं काम असतं तरी काय?.आयुक्त कर्णिक हे त्याचठिकाणी उभे होते. आमदाराच्या जावयास जाण्यास सांगितल्याने ‘त्याने’ही गपगुमान जावे ना.. तर ‘डोळे दाखवत खुनशी’ कटाक्षाने ‘त्याने’ आयुक्त कर्णिक यांच्याकडे पाहिले. आयुक्तांच्या करड्या नजरेने ते पाहिले आणि त्यांनी तडक संबंधित अधिकाऱ्यांना, ‘आमदाराच्या जावया’ला रोखण्याचे फर्मान सोडले आणि त्याला ‘बाहेर काढा, आतमध्ये जाऊ न देण्या’स सांगितले. पोलिस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ ‘आमदार जावया’ला रोखले अन् पुन्हा बाहेर काढले. काही क्षण त्याला काही सूचलेच नाही... पण आयुक्तांनी दिलेला ‘पोलिसी झटका’ मात्र त्याला उशिराने लक्षात आला असावा...मात्र या घटनेची चर्चा राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.