Girish Mahajan : ‘१०० प्लसचा मानस होता’; एबी फॉर्मच्या गोंधळामुळे भाजपला फटका-गिरीश महाजन

नाशिक: मुख्यमंत्री महोदयांना ८० प्लस जागांचे आश्वासन दिले होते. मात्र, एबी फॉर्म वाटपाच्या वेळी झालेल्या गोंधळामुळे आठ-दहा जागांचा फटका बसला आणि ७४ जागांवर समाधान मानावे लागले. तरीही हे पूर्ण समाधान नसल्याचे स्पष्ट करीत ‘१०० प्लस देण्याचा मानस होता’ अशी कबुली जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी (ता. १६) येथे दिली..भाजपच्या वसंत स्मृती कार्यालयात शुक्रवारी विजयोत्सव रॅलीनिमित्त बोलताना महाजन म्हणाले, की मागील वेळी ६६ जागा होत्या; या वेळी ७४. आमचाच विक्रम आम्ही मोडला. काही जागा हातच्या गेल्या नसत्या तर आकडा आणखी वाढला असता. जळगावमध्ये शंभर टक्के यश, धुळ्यात चांगली कामगिरी आणि उत्तर महाराष्ट्र भाजपचा बालेकिल्ला असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाल्याचेही त्यांनी सांगितले..२९ ठिकाणी भाजपचे महापौर बसणार असल्याने हे अभूतपूर्व यश असल्याचे ते म्हणाले. शहरातील मुद्द्यांवर भाष्य करताना महाजन म्हणाले, की तपोवनाचा मुद्दा केवळ राजकारणासाठी उकरला गेला. शेवटच्या दिवशी झाडाला चिकटून फोटोसेशन झाले; पण उपयोग झाला नाही. चुका झाल्याची कबुली देत आत्मपरीक्षण केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .एबी फॉर्मच्या गोंधळामुळे काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवारी व थेट लढती टाळता आल्या नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले.पालकमंत्रिपदाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, की कोणत्याही पदासाठी हे केलेले नाही. काम करतच असतो; पद मिळाले तर आणखी चांगले. या वेळी भाजप नाशिक महानगर जिल्हाध्यक्ष सुनील केदार यांनी विकासाचे राजकारण हेच यशाचे सूत्र असल्याचे सांगितले..तोंडाला शाई लावण्याची वेळ आली!मतदानानंतर शाई पुसली, बोगस मतदान, विकास नाही, अशी बडबड करणाऱ्यांवर निशाणा साधताना महाजन म्हणाले, की मतदारांनी त्यांना नाकारले आहे. भाषणांचा वीट आला आहे. वायफळ आरोपांपेक्षा महाराष्ट्रभर चांगले भाषण केले असते, तर आठ-दहा जागा तरी मिळाल्या असत्या..ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल ते वसई विरार; महामुंबईतील ८ महापालिकांमध्ये काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.हे एकट्याचे नाही, टीमवर्कचे यशहे यश एकट्या गिरीश महाजनचे नाही; सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि संघटनेचे आहे, असे सांगत त्यांनी नमूद केले, की एबी फॉर्मचा गोंधळ टळला असता तर ८२ पर्यंत आकडा गेला असता आणि ८-१० जागा नक्कीच वाढल्या असत्या. स्पष्ट बहुमताचा कौल स्वीकारून पुढील वाटचालीसाठी संघटना सज्ज असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.