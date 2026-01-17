नाशिक

Girish Mahajan : ‘१०० प्लसचा मानस होता’; एबी फॉर्मच्या गोंधळामुळे भाजपला फटका-गिरीश महाजन

BJP Falls Short of Target Despite Record Performance : एबी फॉर्म वाटपाच्या वेळी झालेल्या गोंधळामुळे आठ-दहा जागांचा फटका बसला आणि ७४ जागांवर समाधान मानावे लागले.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मुख्यमंत्री महोदयांना ८० प्लस जागांचे आश्वासन दिले होते. मात्र, एबी फॉर्म वाटपाच्या वेळी झालेल्या गोंधळामुळे आठ-दहा जागांचा फटका बसला आणि ७४ जागांवर समाधान मानावे लागले. तरीही हे पूर्ण समाधान नसल्याचे स्पष्ट करीत ‘१०० प्लस देण्याचा मानस होता’ अशी कबुली जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी (ता. १६) येथे दिली.

Loading content, please wait...
Bjp
maharashtra
political
girish mahajan
victory
uttar maharashtra
controversy

Related Stories

No stories found.