Nashik Municipal Election : नाशिक भाजपमध्ये ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राईक! माजी महापौरांसह ५४ बंडखोरांची पक्षातून हकालपट्टी

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी न मिळाल्याने भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या एकूण ५४ जणांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. यात माजी महापौरांसह २० माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. भाजपच्या इतिहासात सर्वांत मोठी हकालपट्टीची कारवाई मानली जात आहे..केंद्र व राज्यात सत्ता असल्याने नाशिक महापालिकेसाठी भाजपमध्ये सर्वाधिक इच्छुक तयार झाले. नगरसेवक पदाच्या १२२ जागांसाठी एकूण १ हजार ०७७ जणांनी मुलाखती दिल्या. परंतु सर्वांना उमेदवारी देता येणे शक्य नाही. त्यात महायुती होणार की नाही हे स्पष्ट नव्हते. शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची युती झाल्याने भाजपने ११८ उमेदवार जाहीर केले. .त्यात पक्षाच्या एबी फॉर्मचा घोटाळा समोर आला. त्यामुळे अनेक नाराजांनी उमेदवारी कायम ठेवली. भाजपने अन्य पक्षातून ३३ जणांना उमेदवारी देण्यात आल्याने बंडखोरीच तीव्रता वाढली. बंडखोरी व नाराजीचा भाजपमध्ये भडका उडाला प्रभाग १३ मधील भाजपच्या जुन्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्ष कार्यालयासमोरच आंदोलन केले तर शहराध्यक्ष सुनील केदार यांना कोंडून ठेवून निषेध म्हणून गाजरे देखील दिले. बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने हकालपट्टीची कारवाई सुरु केली आहे..हकालपट्टी केलेले पदाधिकारीमाजी महापौर अशोक मुर्तडक, माजी सभागृह नेते शशिकांत जाधव, सतीश सोनवणे व कमलेश बोडके, माजी गटनेते दिलीप दातीर, अनिल मटाले, माजी नगरसेवक पुनम सोनवणे, मिरा हांडगे, सुनीता पिंगळे, अंबादास पगारे, अलका अहिरे. रुची कुंभारकर, मुकेश शहाणे, पंडीत आवारे, दामोदर मानकर, कन्हय्या साळवे, वंदना मनचंदा, शीला भागवत, नंदीनी जाधव, बाळासाहेब पाटील, राजेश आढाव, जितेंद्र चोरडीया, सचिन मोरे, अमित घुगे, ज्ञानेश्वर काकड, ज्ञानेश्वर पिंगळे, चारुदत्त आहेर, तुषार जोशी, सचिन हांडगे, प्रकाश दिक्षीत, रतन काळे, ऋषीकेश आहेर, ऋषीकेश डापसे, कैलास अहिरे, सतनाम राजपूत, गणेश मोरे, किरण गाडे, मंगेश मोरे, शाळिग्राम ठाकूर, कल्पेश ठाकूर, मनोज तांबे, शरद शिंदे, शरद इंगळे, प्रभा काठे, स्मिता बोडके, योगिता राऊत, बाळासाहेब घुगे, शंकर विधाते, प्रेम पाटील, रत्ना सातभाई, सविता गायकर, राहुल कोथमिरे, शीतल साळवे, एकनाथ नवले यांचा हकालपट्टी मध्ये समावेश आहे..पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात उमेदवारी केल्याने पक्ष शिस्त मोडीत निघाली व अपक्ष, अन्य पक्षांकडून निवडणूक लढविली जात असल्याने हकालपट्टीची कारवाई करण्यात आली आहे.- सुनील केदार,शहराध्यक्ष, भाजप..