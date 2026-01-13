नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक भाजपमध्ये ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राईक! माजी महापौरांसह ५४ बंडखोरांची पक्षातून हकालपट्टी

BJP Takes Historic Disciplinary Action in Nashik Civic Elections : उमेदवारी न मिळाल्याने भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या एकूण ५४ जणांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. यात माजी महापौरांसह २० माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उमेदवारी न मिळाल्याने भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या एकूण ५४ जणांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. यात माजी महापौरांसह २० माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. भाजपच्या इतिहासात सर्वांत मोठी हकालपट्टीची कारवाई मानली जात आहे.

