Nashik Political News: भाजप नेत्याची ‘मातोश्रीवारी’ चर्चेत! पूर्व मतदारसंघात शिवसेनेकडून लढण्याची तयारी

नाशिक : पूर्व विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढविण्यासाठी काही नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर शिवसेनेनेदेखील विधानसभेच्या या जागेवर दावा करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

पूर्व मतदारसंघामध्ये तयारीचा भाग म्हणून सध्या भाजपमध्ये असलेल्या एका नेत्याला मातोश्रीचे दर्शन घडवून आणल्याचेही चर्चेने नाशिकमधील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. (BJP leaders Matoshree visit in discussion Shiv Sena preparing to fight in East Constituency Nashik Political News)