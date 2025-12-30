नाशिक

BJP AB Form Controversy: नाशिकमध्ये भाजपचे AB फॉर्म पळवले, गाडीत दोन आमदार अन् जिल्हाध्यक्ष... कार्यकर्त्यांकडून गाडीचा पाठलाग, Video पाहा...

BJP AB Form Controversy Sparks High-Voltage Drama in Nashik : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये तुफान गोंधळ; एबी फॉर्म पळवापळवीचा आरोप, आमदार-जिल्हाध्यक्षांच्या गाडीचा कार्यकर्त्यांकडून महामार्गावर पाठलाग
BJP in Turmoil in Nashik: AB Form Row Triggers MLA Car Chase and Worker Revolt Ahead of Civic Polls

BJP in Turmoil in Nashik: AB Form Row Triggers MLA Car Chase and Worker Revolt Ahead of Civic Polls

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नाशिकमध्ये भाजपच्या तिकीट वाटपावरून प्रचंड गोंधळ उडाला आहे. नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपण्यास अवघे काही तास शिल्लक असताना नाशिक-मुंबई महामार्गावर थरारक प्रसंग घडला. पक्षाच्या एबी फॉर्मची पळवापळवी झाली आणि त्यासाठी भाजपचे तिन्ही आमदार एकाच गाडीत बसून महामार्गावरून निघाले.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com