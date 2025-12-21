Municipal Election : भाजपचा प्रवास काँग्रेसच्या दिशेने!

महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपच्या निवडणूक प्रमुखांमध्ये झालेला बदल हा चर्चेचा विषय बनला आहे. या प्रकरणात भाजपच्या स्थानिक पातळीवरील गटबाजी समोर आली. निवडणूकप्रमुख पदावरून आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांना बाजूला केले. त्यांना निवडणूक प्रमुख का केले? केले तर बाजूला का सारले याचे उत्तर पक्ष कार्यकर्ते शोधत आहेत. त्याचे उत्तर न मिळाल्यास काँग्रेससारखी अवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही. .गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेचा काना अन् कोपरा व्यापलेला भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला सामोरा जात आहे. विशेषत: शहरी चेहरा असलेल्या या पक्षाला महापालिकेच्या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. कारण, महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग देशातील इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे. सर्वाधिक मतदार शहरात असल्याने भाजपचे महापालिकांच्या निवडणुकांकडे अधिक लक्ष आहे. .केंद्र व राज्यात सत्ता असल्याने साहजिकच या पक्षाकडून निवडणूक लढविणाऱ्यांचा ओघ अधिक आहे. उमेदवारी मिळाली, की अर्ध्याहून अधिक लढाई जिंकलो, असा सर्वांचा समज आहे. तशीच परिस्थिती नाशिक महापालिका निवडणुकीतही दिसून येत आहे. १२२ जागांसाठी तब्बल ९८७ जणांनी निवडणूक लढविण्याची इच्छा दाखविली. निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रमुखाची नियुक्ती करावी लागते. .ते नेतृत्व तेवढेच दमदार, कसदार व भविष्याचा विचार करून पक्ष नेतृत्वाकडून दिले जाते. नाशिकसाठी पक्षात जुने जाणते व अनुभवी नेतृत्व असतानाही भाजपने पूर्वचे आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांच्याकडे जबाबदारी दिली. कितीही साधनशुचिता किंवा समभावाच्या गप्पागोष्टी केल्या, तरी जाती- पातीला शिवल्याशिवाय राजकारणाचे वर्तुळ पूर्ण होत नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळेच मराठा नेतृत्व म्हणून आमदार ढिकले यांच्याकडे पाहिले जाते. .युवा नेतृत्व, शांत व संयमी राजकारण, लोकसंग्रह या बाबींचा विचार करून पक्ष नेतृत्वाने निवडणूक प्रमुखपदाचा ‘सुकाणू’ त्यांच्याकडे सोपविला. ढिकले यांच्या निवडीमुळे युवा नेतृत्वाला संधी मिळाल्याचा आनंद पक्षातील युवा वर्गाला झाला. त्या अनुषंगाने पक्षात इच्छुकांच्या मुलाखती झाल्या. निम्म्याहून अधिक मुलाखती पार पडल्यावर अचानक ढिकलेंना निवडणूकप्रमुख पदावरून बाजूला करण्यात आले. त्यांच्या जागेवर मध्यच्या आमदार.प्रा. देवयानी फरांदे यांची नियुक्ती झाली. येथून पक्षांतर्गत गटबाजीचे दर्शन समस्त नाशिककरांना घडले. नंतर नाशिकचे प्रभारी व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ढिकले हेही निवडणूक प्रक्रियेत असल्याची सारवासारव केली, तरी नाशिककरांना जो संदेश जायचा, तो गेलाच. ढिकले यांच्याकडे सहप्रभारीपदाची जबाबदारी देऊन पक्षनेतृत्वाने कितीही सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ‘हौद से गयी वह बुंद से नहीं आएगी’ या हिंदीतील म्हणीला साजेसे असे वर्तन झाले. .आमदार ढिकले यांना बाजूला का केले? बाजूलाच करायचे होते तर अर्ध्या ताटावरून का उठविले? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. नियमांची लोखंडी चौकट असलेल्या भाजपमध्ये या प्रकारामुळे मात्र वादाची ठिणगी पडली. वास्तविक, वाद-विवाद सर्वत्रच असतात; परंतु नजरेस पडेल अशा कृतीने भाजपमध्ये फार काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले..आमदार ढिकलेंना निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर करण्यामागे महत्त्वाचे कारण ठरला, एक व्हिडिओ. व्हिडिओ क्लिपमध्ये त्यांनी पक्षातील विरोधकांना अस्मान दाखविण्याची भाषा केली. पहिलवान असल्याने ढिकले यांनी त्याच भाषेत पक्षातील विरोधकांना इशारा दिला. त्यांचा इशारा निष्ठावंतांना सुखावणारा होता; परंतु त्या वादग्रस्त व्हिडिओचे भांडवल केले गेले. व्हिडिओ क्लिप पद्धतशीरपणे पक्ष नेतृत्वापर्यंत पोहोचविली गेली. .क्लिप कोणी, कशी व का पोहोचवली हे सर्वश्रुत आहे. पक्ष कार्यकर्त्यांनी या तीन प्रश्नांचा शोध घेतल्यास पक्षात सध्या काय चाललेय, हे लक्षात येईल. तसे पाहिले तर ढिकले येथे चुकलेच. ज्या वेळी एखाद्या मोठ्या पदावर व त्यातही सर्वांना बरोबर घेऊन चालावे लागते, त्या वेळी अशा प्रकारचे वक्तव्य अपेक्षित नसते. किंबहुना, प्रमुख म्हणून असे वक्तव्य करणे चुकीचेच आहे. कारण, पक्षाने प्रमुखपदावर नियुक्ती करून दाखविलेला विश्वास सार्थ ठरविण्याची जबाबदारी असते. .ढिकले यांच्याच भाषेत सांगायचे तर प्रतिस्पर्धी पहिलवानाला डावपेच टाकून त्याची पाठ जमिनीला टेकवायची असते; परंतु पहिलवान ढिकले राजकारणाच्या आखाड्यात नेमके इथेच चुकले व पडद्याआडून घडलेल्या हालचालींनी त्यांना पदावरून दूर केले; परंतु दुसरीकडे ढिकले यांना अशा प्रकारचे वक्तव्य का करावे लागले, याचाही पक्षाने अभ्यास करण्याची आवश्यकता होती व आजही आहे. .Nagar Panchayat News Sangli : हाय व्होल्टेज ड्रामा झालेल्या सांगली जिल्ह्यातील आष्टा नगरपरिषदेत कोणाची आली सत्ता, जयंत पाटील गेमचेंजर.मात्र असे असतानाही महापौर व विधानसभा निवडणुकीत पक्षविरोधी काम करणाऱ्यांना वाजत-गाजत पक्षात घेतले. ज्यांच्यामुळे अस्मान दाखविण्याची भाषा करावी लागली, त्यांनाही जाब विचारणे पक्षश्रेष्ठींचे कर्तव्य आहे. अन्यथा, पक्षात न्याय व अन्यायाचा सिलसिला असाच सुरू राहील व भाजपचे काँग्रेस होण्यास वेळ लागणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.