By

Nashik BJP News : भारतीय जनता पक्षातर्फे नाशिक शहर व जिल्ह्यासाठी शहराध्यक्ष व जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या काळात लवकरच नवीन कार्यकारिणी नियुक्त करताना त्यात सर्वसमावेशकपणा असेल, याची काळजी घ्यावी, सोशल इंजिनिअरिंगवर अधिक भर द्यावा, अशा सूचना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

त्याचबरोबर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आतापासूनच कामाला लागावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. (bjp State President Bawankule Instructions to office bearers Emphasis on social engineering in executive appointments nashik)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरातील शेतकरी समृद्ध केंद्राचे उद्‌घाटन तसेच पीएम किसान योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. या निमित्ताने प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नाशिकमध्ये आले होते.

कार्यक्रमानंतर भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. या वेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात झालेल्या विकासाच्या कामांची माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघ ६० हजार घरांपर्यंत पोचण्यासंदर्भातील मोहिमेची माहिती दिली.

सरचिटणीस विजय चौधरी, प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी, माजी शहराध्यक्ष विजय साने, जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, शंकर वाघ, माजी जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर, माजी महापौर सतीश कुलकर्णी, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, बाळासाहेब पाटील, पवन भगूरकर आदी उपस्थित होते.

या वेळी ते म्हणाले, की प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ६० हजार घरांमध्ये पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. घरोघरी योजनांचे पत्र कुटुंबात वाटून त्यांच्या मोबाईलवरून भाजपच्या संपर्क अभियानासाठी दिलेल्या मोबाईलवर मिस कॉल करण्यासाठी हे अभियान राहणार आहे.

‘संपर्क असे समर्थन’ या अभियानांतर्गत पक्षाची सदस्य संख्या वाढवली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. मिशन २०२४ अंतर्गत लोकसभा जिंकण्याचे पक्षाचे ध्येय असून, त्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी कामाला लागण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.