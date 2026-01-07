Nashik Politics : उमेदवारी नाकारल्याने संताप; नितीन भोसले, अशोक मुर्तडक आणि दशरथ पाटलांची 'धनुष्यबाणा'ला साथ

नाशिक: भाजपने ऐनवेळी उमेदवारी नाकारल्याने दोन माजी महापौर, एका माजी आमदाराने शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. प्रभाग पाचमधील शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार व माजी महापौर अशोक मुर्तडक, तसेच प्रभाग नऊ ‘ड’मध्ये शिवसेनेकडून उमेदवारी करणारे प्रेम पाटील यांचे वडील व माजी महापौर दशरथ पाटील व प्रभाग तेरामध्ये ऐनवेळी प्रवेश करूनही उमेदवारी न मिळालेले पश्चिमचे माजी आमदार नितीन भोसले यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला..महापालिका निवडणुकीत भाजपकडून १ हजार ०७७ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या. परंतु, १२२ जागा असल्याने प्रत्येक इच्छुकाचे समाधान करणे शक्य नसल्याने त्यातल्या त्यात स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी शंभर प्लसचा नारा देताना निवडून येण्याची क्षमता या निकषावर अन्य पक्षातील आजी-माजी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांना प्रवेश दिला. .प्रभाग तेरामध्ये शाहू खैरे, विनायक पांडे व ॲड. यतीन वाघ यांना प्रवेश देताना माजी आमदार नितीन भोसले व माजी नगरसेविका वैशाली भोसले यांचा भाजपमध्ये प्रवेश झाला. परंतु, प्रवेशाच्या यादीत भोसले यांचे नाव नसल्याचे घुमजाव करत प्रभाग १३ मधून त्यांच्या उमेदवारीवर फुली मारत राहुल शेलार यांना उमेदवारी दिली व महिला गटातून हितेश वाघ यांना उमेदवारी दिली..भोसलेंना उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी सोशलमिडीयावर नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर माजी आमदार नितीन भोसले यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी मनसेतून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांना प्रभाग ६ ऐवजी प्रभाग पाचमधून उमेदवारी हवी होती. परंतु, प्रभाग ५ मध्ये गुरमित बग्गा, खंडू बोडके व नरेश पाटील यांना प्रवेश दिल्याने त्यांना उमेदवारी देण्यात आली. मुर्तडक यांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केला..Amravati Municipal Election 2026: अमरावतीत मित्रपक्षांनीच केली भाजपची कोंडी! राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं आव्हान; युवा स्वाभिमानाची प्रतिष्ठाही पणाला.ऐनवेळी शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार झाले. त्यांनी देखील अधिकृतरीत्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. प्रभाग नऊ मधून दिनकर पाटील यांच्या विरोधात करण गायकर व माजी महापौर दशरथ पाटील यांचा मुलगा प्रेम पाटील यांनी भाजपकडून तयारी केली होती. त्यांचा देखील भाजपमध्ये प्रवेश झाला होता. परंतु, ऐनवेळी दिनकर पाटील यांना प्रवेश देतानाच त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पॅनल तयार करण्यात आल्याने नाराज दशरथ पाटील यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. तिघांचेही प्रवेश ठाणे येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाले..ॲड. अजिंक्य गिते शिवसेनेतजुने सिडकोतील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. अजिंक्य प्रदीप गीते यांनी महानगरप्रमुख प्रवीण (बंटी) तिदमे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांची शिवसेना उपमहानगर संघटकपदी नियुक्ती करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.