नाशिक

Nashik Politics : उमेदवारी नाकारल्याने संताप; नितीन भोसले, अशोक मुर्तडक आणि दशरथ पाटलांची 'धनुष्यबाणा'ला साथ

BJP Ticket Denial Triggers Political Exodus : भाजपकडून उमेदवारी नाकारल्यानंतर माजी महापौर व माजी आमदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला.
Ashok Murtadak

Ashok Murtadak

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भाजपने ऐनवेळी उमेदवारी नाकारल्याने दोन माजी महापौर, एका माजी आमदाराने शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. प्रभाग पाचमधील शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार व माजी महापौर अशोक मुर्तडक, तसेच प्रभाग नऊ ‘ड’मध्ये शिवसेनेकडून उमेदवारी करणारे प्रेम पाटील यांचे वडील व माजी महापौर दशरथ पाटील व प्रभाग तेरामध्ये ऐनवेळी प्रवेश करूनही उमेदवारी न मिळालेले पश्‍चिमचे माजी आमदार नितीन भोसले यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
political
election
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com