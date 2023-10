By

Nashik Crime : घरगुती वापराच्या सिलिंडरमधून बेकायदेशीररीत्या प्रवासी रिक्षात गॅस भरताना जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचे विशेष पथक आणि मनमाड पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने कीर्तीनगर भागात छापा टाकून कारवाई केली.

छाप्यात गॅस भरण्यासाठी वापरली जाणारी इलेक्ट्रॉनिक्स मोटार, पंप, वजनकाटा व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीचे ४९ गॅस सिलिंडर आणि चारचाकी, रिक्षा असा ७ लाख ४१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

संशयित फरार असून, रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. (Black market of domestic gas cylinders in Manmad 7 lakh worth of goods seized Nashik Crime)

कीर्तीनगर भागात एका ठिकाणी घरगुती वापराच्या सिलिंडरमधून रिक्षामध्ये बेकायदेशीरपणे गॅस भरून काळाबाजार केला जात असल्याची माहिती मिळाली असता जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथक आणि मनमाड पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने कारवाई केली.

छाप्यात तीन पंप, दोन वजन काटे, ४४ भरले टाक्या आणि ५ रिकाम्या असे एकूण ४९ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीचे गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. सिलिंडर भरलेली (एमएच- ४१- एयू- ५२३९) चारचाकी तसेच (एमएच- ४१- बी- ३९७३) क्रमांकाची एक रिक्षाही जप्त करण्यात आली आहे.

कारवाईत एकूण ७ लाख ४१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. संशयित फरार असून रात्री उशिरापर्यंत मनमाड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या विशेष पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक तुषार गरुड, हवालदार एस. जे. मुंगसे, डी. व्ही. भंवर, महिला पोलिस नाईक जयश्री सोनवणे, भूषण मोरे, अजय आव्हाड, तसेच मनमाड ठाण्याचे निरीक्षक बाळासाहेब थोरात यांनी कारवाई केली.

कारवाईकडे लक्ष

सदर सिलिंडर हे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीचे असून ४९ सिलिंडर हे काळाबाजार करण्यासाठी कोणी दिले याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. घरगुती वापरासाठी आलेले सिलिंडर अवैधरीत्या वापरले जात असतील तर यामुळे गॅस ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो.

त्यामुळे सदर गॅस सिलिंडर कोणाच्या नावावर देण्यात आले. कोणाकडून देण्यात आले याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. याबाबत पोलिस अथवा हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनी कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.