Nashik News : शासकीय धान्याचा काळाबाजार; रेशन दुकानदाराविरोधात गुन्हा दाखल

Nashik News : जुन्या आग्रा रोडवरील कालिका मंदिरा पाठीमागे असलेल्या सहवास नगर येथील शासकीय स्वस्त धान्य दुकानात साठ्यापेक्षा जादा धान्य साठा आढळून आला असून, काळ्या बाजारात धान्याची अफरातफर केल्याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Black market of government grain case has been registered against ration shopkeeper Nashik News)

अविनाश नारायण माळी (५३, रा. जनरल वैद्य नगर, नाशिक) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या स्वस्त धान्य दुकान चालविणार्या संशयिताचे नाव आहे.

धान्य वितरण विभागाचे सिडको विभागाचे पुरवठा निरीक्षक राहुल सिताराम डोळस यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित माळी यांच्या नावे सहवासनगरमधील जीवनरक्षा सोसायटीतील गाळा क्रमांक तीनमध्ये शासकीय स्वस्त धान्य दुकान आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पुरवठा निरीक्षक डोळस हे गेल्या गुरुवारी (ता. ८) दुपारी साडेबारा पाऊण वाजेच्या सुमारास सहवास नगरमधील शासकीय स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक १२४ येथे गेले होते. त्यावेळी सदरील दुकानामध्ये त्यांना साठ्यापेक्षा जादा धान्य साठा आढळून आला.

डोळस यांनी तपासणी केली असता, या दुकानातून शासकीय स्वस्त धान्याची अफरातफर व काळाबाजार केला जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

त्यानुसार त्यांनी मुंबई नाका पोलिसात माळी याच्याविरोधात जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. सदरील गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक मन्सुरी हे करीत आहेत.