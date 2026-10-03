नाशिक

बीएलओ’ त्रस्तबीएलओ’ त्रस्त

बीएलओ’ त्रस्तबीएलओ’ त्रस्त
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NSK26H31146 जळगाव : मतदार नोंदणी अधिकारी योगेशकुमार मीना यांना निवेदन देताना बीएलओ. -------- ‘बीएलओं’ना ‘एसआयआर’चे काम स्वखर्चाने सुटीच्या दिवशीही ------ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ३ : निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘बीएलओ’ वर्षभरापासून ‘एसआयआर’चे काम स्वखर्चाने, रविवार व सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही करीत आहेत. मात्र, विविध कारणांनी मतदार यादीतून नावे गायब झाल्याने त्यासाठी बीएलओंना जबाबदार धरले जात आहे. निवडणूक आयोग व प्रशासनाकडून केवळ आदेश देऊन काम करून घेतले जात असून, वेळेत काम पूर्ण न केल्यास गुन्हे दाखल करण्याबाबत सांगितले जात आहे. याबाबत निवेदनात देण्यात आले आहे. याबाबत बीएलओंनी विविध मागण्यांचे निवेदन येथील उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी आयएएस योगेशकुमार मीना यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे. त्यांनी समस्या दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. निवेदन देताना बीएलओ डॉ. आर. डी. कोळी, विमल पाटील, उज्ज्वला करकरे, डॉ. व्ही. एस. पाटील, आर. डी. पाटील, उमेश सूर्यवंशी, सुनील पवार, कोमल तायडे, रौनक तडवी यांच्यासह बीएलओ उपस्थित होते. चौकट या आहेत प्रमुख मागण्या ‘एसआयआर’च्या कामानंतर नोव्हेंबरपासून बीएलओ यांना कामाची सक्ती न करता स्वेच्छेने कार्यमुक्ती द्यावी, जनगणनेप्रमाणे उन्हाळी सुट्टीत काम केलेल्या बीएलओ यांना मानधन देण्यात यावे, या काळातील रजा सेवा पुस्तकात वर्ग करण्यात यावी, रविवारी व सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी कोणतेही काम लावण्यात येऊ नये, मतदार सुनावणीसाठी व नोटीस वाटपासाठी पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्यात यावे, मतदारांना सुनावणीसाठी केंद्रावर बोलविण्यात यावे. ---------

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