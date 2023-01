Nashik News: वारकऱ्यांच्या दिंड्यांनी वाहतुकीचा खोळंबा! वाहतूक पोलिसांची मिळेना मदत

नाशिक : त्र्यंबकेश्‍वर येथील श्री संत निवृत्ती महाराज यात्रोत्सवासाठी राज्यभरातील वारकऱ्यांच्या दिंड्या त्र्यंबकेश्‍वरच्या दिशेने मार्गस्थ होत आहेत. वारकऱ्यांच्या या दिंड्यांमुळे अवघे शहर भगवेमय झालेले आहे. मात्र, शहरातील विविध रस्त्यांवरून त्र्यंबकेश्‍वरच्या दिशेने निघालेल्या वारकऱ्यांच्या या दिंड्यांमुळे ठिकठिकाणी वाहतुकीचा खोळंबा होतानाचे चित्र आहे.

दरम्यान, मुख्य रस्त्यावरील चौकांमध्ये वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक रोखून दिंडीला मार्गस्थ केले जात असले तरी, शहरातील अन्य मार्गांवर मात्र वाहतूक पोलिसांची कोणतीही मदत मिळत नसल्याने ठिकठिकाणी वाहतुकीचा खोळंबा होऊन त्याचा त्रास वाहनचालकांना होतो आहे. (Blocks of traffic jams to warkari of nivruttinath yatrotsav No help from traffic police Nashik News)

त्र्यंबकेश्‍वर येथे येत्या बुधवारी (ता. १८) श्री संत निवृत्ती महाराज यात्रोत्सव आहे. श्री संत निवृत्ती महाराज समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी राज्यभरातून वारकऱ्यांच्या दिंड्या त्र्यंबकेश्‍वरला दाखल होतात.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांपासून अवघे नाशिक शहर दिंड्यांच्या आगमनाने भगवेमय झाले असून, पहाटेपासूनच टाळ-मृदंगांच्या गजरातील अंभगवाणीने शहरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झालेले आहे. शहरातील विविध रस्त्यांवरून वारकऱ्यांच्या दिंड्या त्र्यंबकेश्‍वरच्या दिशेने मार्गस्थ होत आहेत. काही दिंड्यांचा मुक्काम शहर परिसरातील ठिकठिकाणी होतो आहे.

दरम्यान, या दिंड्या ज्या-ज्या मार्गांनी मार्गस्थ होत आहेत, त्या-त्या मार्गांवर वाहतुकीची समस्या मात्र निर्माण होत आहेत. पंचवटीत आलेल्या वारकऱ्यांच्या दिंड्या त्र्यंबकरोडच्या दिशेने जाताना रविवार कारंजा, अशोकस्तंभावरून स्मार्ट रोडमार्गे त्र्यंबकरोडने मार्गस्थ होत आहेत.

मात्र या दिंड्यांमुळे यामार्गावरील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन कोंडीची समस्या निर्माण होते आहे. सीबीएस चौकात पोलिसांकडून वाहतूक रोखून दिंडीला मार्ग करून दिला जात आहे.

मात्र, पुढे त्र्यंबकरोडपासून दिंडी मार्गस्थ झाल्यानंतर होणारी वाहतूक कोंडी होऊन ती सोडविण्यासाठी पोलिसांकडून कोणतीही मदत मिळत नसल्याने त्याचा त्रास वाहनधारकांसह वारकऱ्यांनाही होतो आहे. यातून शहर वाहतूक पोलिस शाखेचा ढिसाळपणा दिसून आला असून, याबाबत नाराजी व्यक्त होते आहे.

