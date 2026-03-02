Nashik News : नाशिकमध्ये रंगला वेगाचा थरार! डीन मस्कारेन्हास-करूबाह गगन जोडी ठरली 'रॅली ऑफ महाराष्ट्र'ची विजेता

नाशिक: ब्लू बॅण्ड आयएनआरसी रॅली ऑफ महाराष्ट्रच्या सहाव्या फेरीत अपेक्षेप्रमाणे विजेतेपदाची माळ मंगळूरचा डीन मस्कारेन्हास-करूबाह गगन (टीएसआय रेसिंग) या जोडीच्या गळ्यात पडली. यासह जोडीने सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले. तर अरेका मोटारस्पोर्टस्च्या कर्णकदूर-मुसा शेरीफ जोडीला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले..आयएनआरसीच्या इतर गटात फिलोपियस मथाई-हरीश के. एन. (स्नॅप रेसिंग), विशाखा बी, चेरथ जैन (चेटीनाड स्पोर्टिंग), जीत जाभक, व्ही. शेखर (जेए मोर्टारस्पोर्टस्), अभिन राय-जयशैर मोईदीन (अभिन टिम), थारूषी विक्रम-मुकुंद राय वैभव (चेटीनाड स्पोर्टिंग), पी. सतीश-केआर. ऋषिकेश (आर-टेक मोटारस्पोर्टस्) संजय अग्रवाल - धीरज माने (अग्रवाल संजय टिम) या जोड्यांनी आपापल्या गटात वर्चस्व राखत विजेतेपद पटकावले..दरम्यान, शनिवारी (ता.२८) घडलेल्या अपघाताच्या घटनेनंतर रविवारी (ता.१) चालकांनी उत्साहासोबत सावधगिरी बाळगली. वळणावळणाचे डांबरी रस्ते, अचानक समोर येणारे उंचवटे हे कारचालकांनी अचूक नियोजन करत तसेच आपला कारवर पूर्णपणे ताबा ठेवत स्पर्धा पूर्ण केली. त्यामुळे कुठेही चुरशीचा खेळ अनुभवायला मिळाले नाही..नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त जलज शर्मा, ब्लू बॅंडचे फेडरिक, नितीन मुनोत, संजय अब्राहम, के. मधुसूदन यांच्या उपस्थितीत पारितोषिक वितरण सोहळा झाला. या मान्यवरांनी विविध गटांतील विजेते, उपविजेत्यांना स्मृतीचिन्ह देऊन गौरविले. शर्मा व ब्लू बॅंडचे प्रेम काशिनाथ यांनी विसाच्या रौप्य महोत्सव व उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल शुभेच्छा दिल्या..रॅलीचा गटनिहाय निकाल असा(अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या क्रमाने, कंसात क्लबचे नाव)सर्वसाधारण विजेते- डीन मस्कारेहास-करूबाह गगन (टीएसआय रेसिंग), कर्णकदूर-मुसा शेरीफ (अरेका मोटारस्पोर्टस्), फिलोपियस मथाई-हरीश के. एन. (स्नॅप रेसिंग).आयएनआरसी चॅम्पियन- डीन मस्कारेहास-करूबाह गगन (टीएसआय रेसिंग), कर्णकदूर-मुसा शेरीफ (अरेका मोटारस्पोर्टस्).आयएनआरसी टू- फिलोपियस- मथाई-हरीश के. एन.(स्नॅप रेसिंग), दारूज श्रॉफ-धीरेंद्र अरुण (चेंटीनाड स्पोर्टिंग), प्रगती गौडा-मादी राजू (चेटींनाड स्पोर्टिंग)..आयएनआरसी-थ्री-विशाखा बी, चेरथ जैन (चेटीनाड स्पोर्टिंग), अभिनराही-माईक्युन जसमेर, थारूषी विक्रम-मुकुंद राय वैभव (चेटीनाड स्पोर्टिंग).आयएनआरसी-थ्रीटी- जीत जाभक, व्ही.शेखर (जेए मोर्टारस्पोर्टस्), फुलीगिलीया नवीन, संतोष थॉमस आर. (चेटीनाड स्पोर्टिंग), जे.तेजस, एसएसबी अर्जुन (स्नॅप रेसिंग)..Chandra Grahan Date and Time In India: उद्या भारतात वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण दिसणार, जाणून घ्या सुतक वेळ अन् महत्त्व.जेआयएनआरसी- अभिन राय-जयशैर मोईदीन (अभिन टिम), थारूषी विक्रम-मुकुंद राय वैभव (चेटीनाड स्पोर्टिंग), संजीवन अभिमन्यू-सीए अविनाश (स्नॅप रेसिंग).महिला गट- थारूषी विक्रम-मुकुंद राय वैभव (चेटीनाड स्पोर्टिंग), डेल नानगुरम फोबे-उपेंद्र थिमाना (चेटीनाड स्पोर्टिंग).क्लासिक गट- पी. सतीश-केआर ऋषिकेश (आर.-टेक मोटारस्पोर्टस्)जिप्सी गट- संजय अग्रवाल- धीरज माने (अग्रवाल संजय टीम).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.