नाशिक

Nashik Crime : हेल्मेटमुळे वाचला जीव! पेट्रोलपंपावर तलवारीने हल्ला करणाऱ्या आरोपीला अटक

Sword attack attempt at Bodhlenagar petrol pump in Nashik : नाशिकमधील बोधलेनगर येथील धात्रक पेट्रोलपंपावर दुचाकीस्वार सुनील पगारे यांच्यावर तलवारीने हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संशयित आरोपी मदन लक्ष्मण सोमवंशी याला मुंबई नाका पोलिसांनी अटक केली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: बोधलेनगर येथील धात्रक पेट्रोलपंपावर गोंधळ घालणाऱ्याने एका दुचाकीस्वारावर तलवारीने वार करून ठार करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र हेल्मेटमुळे ते थोडक्यात बचावले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
petrol pump
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com