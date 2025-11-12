Nashik Crime : हेल्मेटमुळे वाचला जीव! पेट्रोलपंपावर तलवारीने हल्ला करणाऱ्या आरोपीला अटक

नाशिक: बोधलेनगर येथील धात्रक पेट्रोलपंपावर गोंधळ घालणाऱ्याने एका दुचाकीस्वारावर तलवारीने वार करून ठार करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र हेल्मेटमुळे ते थोडक्यात बचावले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता..मुंबई नाका पोलिसांनी संशयिताला अटक करून त्यांची बोधलेनगर परिसरातून धिंड काढली. मदन लक्ष्मण सोमवंशी (३८, रा. बजरंगवाडी, नाशिक-पुणे रोड) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे..सुनील पगारे यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या रविवारी (ता. ९) सायंकाळी ते बोधलेनगर येथील पेट्रोलपंपावर दुचाकीत पेट्रोल भरण्यासाठी गेले असता, तेथे संशयित मदन सोमवंशी हातात तलवार घेऊन शिवीगाळ करीत होता. त्या वेळी त्याने दुचाकीस्वार पगारे यांच्या डोक्यात तलवार मारली. सुदैवाने त्यांच्या डोक्यात हेल्मेट असल्याने ते बचावले होते. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल होता..Pune University Chowk : विद्यापीठ चौकात वाहनचालक ‘चक्रव्यूहात’, दिशादर्शक फलक नसल्याने गोंधळ; नागरिकांकडून कार्यवाहीची मागणी.गुन्हे शोध पथकाला मिळालेल्या माहितीनुसार पथकाने बजरंगवाडीत सापळा रचून त्यास सोमवारी (ता. १०) मध्यरात्री अटक केली. न्यायालयाने त्यास १३ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, बोधलेनगर परिसरातील पेट्रोलपंप परिसरातून पोलिसांनी त्याची धिंड काढली. संबंधित कामगिरी वरिष्ठ निरीक्षक विश्वास पाटील, सहायक निरीक्षक सुधीर पाटील, समद बेग, देवीदास गाढवे, दीपक जगदाळे, गणेश बोरणारे, आकाश सोनवणे, विशाल पाठक, श्रीकांत कर्पे, जुबैर सय्यद यांनी बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.