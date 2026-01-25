Crime News : थरार केरळमधील शोधमोहिमेचा! बोईसरच्या चिमुकल्याला पोलिसांनी मृत्यूच्या दाढेतून नाही, तर पित्याच्या विळख्यातून सोडवले

घराच्या अंगणामध्ये खेळत असलेल्या अवघ्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचे अज्ञात व्यक्तीने अपहरण केले. तारापूर पोलिसांत आईच्या तक्रारीवरून अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन उपनिरीक्षक अरुण भिसे यांनी शिताफीने या अपहरणाच्या गुन्ह्याचा शोध लावत मुलास केरळमधून शोधून आणले..सन २०१७ या वर्षातील घटना. उपनिरीक्षक अरुण भिसे हे पालघर जिल्ह्यातील बोईसरच्या तारापूर पोलिस ठाण्यामध्ये कर्तव्यावर होते. सायंकाळच्या सुमारास एक महिला तिच्या आई-वडिलांसह तारापूर पोलिस ठाण्यात आली. त्या महिलेचा अवघ्या तीन वर्षांचा मुलगा बेपत्ता झाला होता. सकाळच्या सुमारास तो बोईसरमधील त्यांच्या राहत्या घराच्या अंगणात एकटाच खेळत असताना अवघ्या काही मिनिटात तो नाहीसा झाला होता..त्यांनी आसपास, शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांकडे त्याचा शोध घेतला. आसपासच्या नागरिकांनीही अपहृत चिमुकल्याचा शोध घेतला. सायंकाळपर्यंत काहीही खबरबात न मिळाल्याने अखेर त्यांनी तारापूर पोलिस ठाणे गाठले आणि घटनेची माहिती दिली. त्यानुसार, अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरिष्ठ प्रभारी अधिकाऱ्यांनी अपहरणाचा तपास उपनिरीक्षक अरुण भिसे यांच्याकडे दिला. .तक्रारीनुसार उपनिरीक्षक भिसे यांनी पथकासह घटनास्थळ गाठले. घराच्या आसपास कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने चिमुकल्याला नेमके कोणी अपहरण करून नेले याविषयी काहीही कळण्यास मार्ग नव्हता. चिमुकलाच चालता - चालता चुकीच्या दिशेने निघून गेला की काय हेही समजत नव्हते..तांत्रिक तपासावर भरउपनिरीक्षक भिसे यांनी अपहृत चिमुकल्याच्या आईसह घरातील कुटुंबीयांकडे चौकशी केली. चिमुकल्याची आई मुंबईत खासगी नोकरी करीत होती. तर, काही महिन्यांपासून ती आईवडिलांकडे राहावयास आलेली होती. एवढीच जुजबी माहिती त्यांना मिळाली. त्यांनी कोणावर संशयही व्यक्त केला नाही. सदरील कुटुंबीयही फार श्रीमंत होते असेही नव्हते. त्यांचे कोणाशी वैरही नव्हते. तरीही उपनिरीक्षक भिसे व त्यांच्या पथकाने परिसरातून त्यांची गोपनीय चौकशीही केली. त्यातही फारसे काही हाती लागले नाही. .तर दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या घराकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या रस्त्यांची माहिती घेत, त्या मार्गांवर कुठे-कुठे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, त्यांची माहिती संकलित केली. तसेच, त्या-त्या सीसीटीव्हीचे फुटेज तपासकामी ताब्यात घेतले. अनेक तास सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर एका गॅरेजच्या सीसीटीव्हीत एक व्यक्ती चार-पाच दिवसांपासून सतत त्या रस्त्याने ये-जा करताना दिसत होता. त्याला हेरून त्याची ओळख पटविण्यासाठी पथके परिसरात गेली. तर दुसऱ्या बाजूने उपनिरीक्षक भिसे यांनी या परिसरातील मोबाईल टॉवरचा डाटा मागविला आणि त्यावरील कॉलचे तांत्रिक विश्लेषण सुरू केले होते. त्यातील काही क्रमांक हेरून त्यावर लक्ष ठेवण्यात आले. त्या वेळी एक क्रमांक हा मागील चार-दिवसातच सुरू झाला होता. त्या मोबाईल क्रमांकावर भिसे यांनी नजर ठेवली..पोलिस केरळच्या दिशेनेउपनिरीक्षक भिसे यांना सीसीटीव्ही फुटेजमधील संशयित व्यक्तीचा माग काढला असता, तो मुंबईच्या दिशेने गेला होता. तर, टॉवर लोकेशनचे रिपोर्टही ते तेच दाखवीत होते, जे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये होते. यामुळे भिसे आणि त्यांच्या पथकाची खात्री पटली की तोच व्यक्ती असावा, ज्याने चिमुकल्याचे अपहरण केले असावे. मोबाईल लोकेशननुसार मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलपर्यंत गेल्याचे समोर आले. भिसे यांनी रेल्वे स्टेशन गाठले. तेथील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले. त्या व्यक्तीकडे एक लहान मूल असल्याचे स्पष्ट झाले. ती व्यक्ती मुंबई येथून केरळच्या दिशेने निघाली होती. भिसे यांनीही प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने पथकासह केरळच्या दिशेने रवाना झाले..तिरुअनंतपुरम गाठलेचिमुकल्याचे अपहरण करणारा संशयित तिरुअनंतपुरममध्ये पोहोचल्याचे तांत्रिक विश्लेषणानुसार उपनिरीक्षक भिसे यांना कळाले होते. तेही तिरुअनंतपुरममध्ये उतरले. भाषेचा अडसर असला तरी त्यांनी स्थानिक पोलिस ठाण्यांशी संपर्क साधून त्यांना घटनेची माहिती दिली. रेल्वे स्टेशनसह बसस्थानकांवर संशयिताचा शोध सुरू केला. याच दरम्यान, तिरुअनंतपुरमचे पोलिस आयुक्त देशमुख नामक मराठी व्यक्ती होते. उपनिरीक्षक भिसे यांनी त्यांची भेट घेत घटनेची माहिती दिली..त्यांनीही शहरातील गुन्हेशोध पथकांना माहिती दिली. तसेच, प्राधान्यक्रमाने संशयिताला शोधण्याचे आदेश जारी केले. चार दिवस उलटूनही संशयित हाती लागत नव्हता. केरळमध्ये पोहोचल्यापासून त्याचा मोबाइलही बंद असल्याने अडचणी वाढल्या होत्या. पोलिस ठाणेनिहाय शोध सुरू असताना एका घरात मुंबईतून लहान मुलगा आला असल्याची खबर मिळाली. उपनिरीक्षक भिसे पथकासह पोहोचले. तो चिमुकला तोच होता, त्याचे बोईसरमधून अपहरण करण्यात आलेले होते. संशयित चिमुकल्याला त्या घरात सोडून निघून गेला होता..माहिती दडविल्याने विलंबअपहरण करण्यात आलेल्या चिमुकल्याला ताब्यात घेत उपनिरीक्षक भिसे व त्यांचे पथक बोईसरला परतले. चिमुकल्याच्या आईला पोलिस ठाण्यात पाचारण करण्यात आले. मुलाला पाहताच तिने त्याला कवेत घेतले. मूल ताब्यात मिळाल्याचा आनंद होताच पण पोलिस मात्र तिच्याकडे तीक्ष्ण नजरेने पाहत होते. मुलाच्या अपहरणापासून ते शोध सुरू असेपर्यंत तिने महत्त्वाची माहिती पोलिसांपासून दडवून ठेवली होती. .सहा महिन्यांपासून चिमुकल्यासह ती महिला बोईसरमधील तिच्या आई-वडिलांकडे राहायला आली होती. तिच्या पतीबद्दल तिने कोणतीही माहिती मुलाच्या अपहरणानंतर पोलिसांना दिली नव्हती. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांच्यात कौटुंबिक वाद झाला. त्यामुळे ती माहेरी निघून आली होती. दोघेही मूळचे केरळी होते. ती मुंबईत खासगी नोकरी करीत होती तर, तो बेरोजगार होता. त्यामुळे त्यांच्यात सतत वाद होत होते. या कारणातून त्यांच्यातील वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. तिच्या पतीनेच मुलाचे अपहरण करीत केरळ गाठले होते. ही माहिती तिने दडवून ठेवल्याने पोलिसांना तपासाला विलंब झाला. हीच माहिती आधी मिळाली असती तर संशयिताचा शोध घेणे सोपे झाले असते..Elon Musk Fraud : लग्नाचं आमिष, महागडे गिफ्ट्स...'इलॉन मस्क' ने मुंबईच्या महिलेला फसवलं? 16 लाख रुपये लुटले, पाहा जगभर गाजलेलं प्रकरण काय.पाच दिवस रेकी...पोटच्या मुलाचेच अपहरण करण्याचा कट त्याने आखला होता. त्यासाठी त्याने चार-पाच दिवस त्याची पत्नी राहत असलेल्या परिसरामध्ये सतत फेऱ्या घातल्या. घरातून कोण कधी बाहेर जाते. त्याचा तीन वर्षांचा मुलगा कधी-कधी घराबाहेर खेळण्याच्या निमित्ताने येतो. याचा बारकाईने तपशीलवार माहिती घेतल्यानंतर त्याने संधी साधून घराबाहेर खेळण्यासाठी आलेल्या स्वतःच्याच मुलाचे अपहरण केले आणि मुंबईमार्गे रेल्वेने केरळ गाठले. तिरुअनंतपुरमला स्वत:च्या आई-वडिलांकडे मुलास सोडून तो तेथून पसार झाला. बापलेकांमध्ये चांगले संबंध असल्याने प्रवासातही मुलाचा काहीही त्रास झाला नाही. त्यामुळे सहप्रवाशांनाही काही संशय आला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.