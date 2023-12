National School Kho-Kho Tournament : विभागीय क्रीडा संकुल येथे पार पडत असलेल्‍या १९ वर्षाआतील राष्ट्रीय शालेय खो- खो स्‍पर्धेत महाराष्ट्र संघाने साजेशी कामगिरी करताना क्रीडाप्रेमींना खूष केले आहे.

शुक्रवारी (ता. १५) बादफेरीत चमकदार कामगिरी करताना महाराष्ट्राचे दोन्‍ही संघ उपांत्यफेरीत दाखल झाले आहेत.(Both teams from Maharashtra in semi finals in kho kho nashik news)