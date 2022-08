Crime Update : ‘बबली’च्या मौजमजेसाठी ‘बंटी’ने चोरली दुचाकी

By

जुने नाशिक : मौजमजेसाठी दुचाकी चोरणाऱ्या फरार बंटी- बबलीला भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाकडून अटक करण्यात आली. संशयितास न्यायालयात हजर केले असता त्याची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली. तर बबली अल्पवयीन असल्याने तिला कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले. (boyfriend stole bike for fun of his girlfriend nashik Crime Update latest marathi news)

सार्थक बोरस्ते यांची दुचाकी (एमएच- १५- एफएल- ६८८७) काठे गल्ली येथून शुक्रवारी (ता.१२) सायंकाळी चोरी झाली होती. रविवारी (ता.१४) अज्ञात संशयितांविरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणी केली.

त्यात चोरीच्या दुचाकीसह तरुण- तरुणी आढळून आले होते. त्या आधारे गुन्हे शोध पथक तपास करत होते. सोमवारी (ता.२२) पथकातील सागर निकुंभ आणि धनंजय हासे यांना संशयित बंटी बबली अर्थात विराज प्रदीप काळे (१८, रा. जेलरोड) आणि त्याची अल्पवयीन प्रेयसी दोघे जेलरोड परिसरात चोरीच्या दुचाकीवर मौजमजा करत असल्याची माहिती मिळाली.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्ता पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर खांडवी, रमेश कोळी, संदीप शेळके, सागर निकुंभ, लक्ष्मण ठेपणे, धनंजय हासे, उत्तम खरपडे आदींनी जेलरोड परिसरातून दोघांनाही ताब्यात घेतले. प्रेयसीच्या मौजमजेसाठी संशयिताने त्याच्या स्वतःची दुचाकी गहाण ठेवून पैसे घेतले होते.

त्या पैशातून दोघांची हौस भागवण्यासाठी काठे गल्ली येथून दुचाकी चोरल्याची कबुली संशयिताने दिली. दोघेही सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाल्याने ते पोलिसांच्या हाती लागू शकले. त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक होते. अन्यथा भविष्यात त्यांच्याकडून अशा प्रकारे चोरी करण्याचे प्रकार वाढले असते.

दोघेही महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहे. अशात केवळ त्यांच्याकडून जिवाची मुंबई करण्यासाठी चोरी केली जात असल्याचे त्याने सांगितले. चौकशी दरम्यान दुचाकीसह त्याच्याकडून चोरीचा मोबाईलदेखील हस्तगत करण्यात आला आहे. सोमवारी दुपारी न्यायालयात हजर केले असता, त्याची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली.

