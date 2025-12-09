नाशिक

Buldhana Crime : धक्कादायक घटना! लक्ष्मीच्या मनातही आलं नाही नवरा रात्री असं काही करेलं, रागाच्या भरात बोलली; पण रात्री जे घडलं ते...

Buldhana Crime News : बुलढाण्यात सततच्या अपमानामुळे पतीने संतापाच्या भरात पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या केली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Buldhana Killed Case : बुलढाणा जिल्ह्यातून अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आलीये. सततच्या अपमानास्पद वागणुकीला कंटाळून एका पतीने रागाच्या भरात पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या केल्याचा प्रकार जळगाव जामोद तालुक्यातील उटी बुद्रुक येथे मध्यरात्री उघड झाला. पोलिसांनी (Police) आरोपी पतीला ताब्यात घेतले आहे.

