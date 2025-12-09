Buldhana Crime : धक्कादायक घटना! लक्ष्मीच्या मनातही आलं नाही नवरा रात्री असं काही करेलं, रागाच्या भरात बोलली; पण रात्री जे घडलं ते...

Buldhana Killed Case : बुलढाणा जिल्ह्यातून अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आलीये. सततच्या अपमानास्पद वागणुकीला कंटाळून एका पतीने रागाच्या भरात पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या केल्याचा प्रकार जळगाव जामोद तालुक्यातील उटी बुद्रुक येथे मध्यरात्री उघड झाला. पोलिसांनी (Police) आरोपी पतीला ताब्यात घेतले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मी पवन धंदाळे (वय २४) ही तिचा पती पवन गजानन धंदाळे (वय २८) याचा सातत्याने अपमान करत होती. “तू काही काम करत नाहीस”, “तू कुठेतरी जाऊन मर” अशा दुखावणाऱ्या शब्दांत ती पतीला शिव्या देत होती. सततच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून पवनने संतापाच्या भरात कुऱ्हाड उचलली आणि लक्ष्मीवर वार करून तिचा खून केला..धक्कादायक! बीडमध्ये घरात घुसून ग्रामरोजगार सेवकावर गावगुंडांचा जीवघेणा हल्ला; दुचाकीला बांधून चौकात नेले ओढत, लोखंडी रॉड घातला डोक्यात.या हल्ल्यात लक्ष्मीचा जागीच मृत्यू झाला. माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. आरोपी पवन धंदाळे याला अटक करण्यात आली असून त्याने गुन्ह्याची कबुलीही दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..दरम्यान, या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध कायम अपराध क्रमांक 580/2025 अन्वये कलम 103(1) BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ठाणेदार नितीन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक स्नेहा शेडगे पुढील तपास करत आहेत. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.