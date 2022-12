By

नाशिक : पंचवटीतील हिरावाडीमध्ये बंद रो-हाऊसच्या खिडकीचे गज कापून चोरट्यांनी दोन लाखांचा तर, आडगावातील कैलासनगरमध्ये एका इमारतीतील दोन फ्लॅटचे कडीकोयंडा तोडून चोरट्याने पावणे दोन लाखांचा ऐवज चोरून नेला. दरम्यान, एकाच इमारतीमध्ये घरफोडीच्या दोन घटना घडलेल्या असताना दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्याऐवजी आडगाव पोलिसांनी एकत्र गुन्हा नोंदवून अजब शक्कल लढविली. (Burglary 2 crime registered only one by police Nashik Latest Crime News)

गायत्री अविनाश बस्ते (रा. भावसंगम सोसायटी रो हाऊस, हिरावाडी) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या शनिवारी (ता. ३) मध्यरात्री त्यांच्या बंद रो हाऊसच्या खिडकीचे गत अज्ञात चोरट्यांनी कापले आणि घरात प्रवेश केला. यावेळी चोरट्यांनी घरातून सोन्या-चांदीचे दागिने, रोकड, इंटेल कंपनीचा सीपीयु असा १ लाख ९२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेत घरफोडी केली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक शांताराम शेळके हे तपास करीत आहेत.

तर, त्याच रात्री आडगावातील कैलासनगरमध्येही एकाच इमारतीतील एकाच मजल्यावरील दोन फ्लॅटमध्ये घरफोडीच्या घटना घडल्या. भरत बारकु फड (रा. ब्लासो हाईटस, कैलासनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, फड हे फ्लॅट नंबर दोनमध्ये राहतात. गेल्या शनिवारी चोरट्यांनी बंद फ्लॅटचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला आणि सोन्या-चांदीचे दागिने व रोकड चोरून नेली. तर चोरट्यांनी त्याचवेळी शेजारील राजेश लाटे यांचा फ्लॅट नंबर ३च्या घराचे सेफ्टी डोअर तोडून घरात प्रवेश केला आणि गरातून सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले. या दोन्ही घरातून चोरट्यांनी १ लाख ७८ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला आहे. याप्रकरणी आडगाव पोलिसात दोन घरफोडीचे गुन्हे दाखल करण्याऐवजी एकत्र गुन्हा नोंदविला आहे. उपनिरीक्षक पाथरे हे पुढील तपास करीत आहेत.

