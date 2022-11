By

नाशिक : शहरात घरफोड्यांचे सत्र सुरू असून, गंगापूर रोड परिसरातील कुटुंबीय लग्न समारंभासाठी गेले असताना, चोरट्यांनी बंगल्याचा कडीकोयंडा तोडून तब्बल पावणेपाच लाखांचा ऐवज चोरून नेला. तर, दुसरी घरफोडी पाथर्डी फाटा परिसरात घडली. (Burglary in 2 places in city Five half lakh stolen Nashik Latest Crime News)

रेखा जयेश राय (रा. गंगापूर रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांच्या घरात रविवारी (ता. २७) लग्न समारंभ होता. सोहळा सायंकाळी शहरातील एका लॉन्सवर असल्याने कुटुंबीय पाहुण्यांसह लॉन्सवर गेलेले होते. हीच संधी साधून अज्ञात चोरट्यांनी बंगल्याच्या पहिल्या मजल्यावर गॅलरीचा दरवाजा कशाने तरी उघडला आणि आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी घरातून मंगळसूत्र, पेडल, अंगठ्या, टॉप्स, मोरपंखी सोन्याचे झुबे, लहान मुलांच्या चैन, सोन्याचे वेढे, सोन्याच्या लडी असा सुमारे ४ लाख ७८ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी चोरून नेला.

याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात घरफोडीचा गुन्हा दाखल झाला आहेत. तर दुसऱ्या घटनेत किशोर रवींद्र पवार (रा. पाथर्डी फाटा) यांच्या फिर्यादीनुसार, अज्ञात चोरट्यांनी शनिवारी (ता. २६) मध्यरात्री त्यांच्या बंद घराचा कडीकोयंडा तोडून आत प्रवेश केला आणि घरातून २० हजार रुपयांची रोकड, सोन्याचे दागिने, असा ५५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

