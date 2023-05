Nashik Crime News : दातली परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ; एकाच रात्री चार ठिकाणी घरफोड्या

Nashik Crime : दातली परिसरात एकाच रात्री बंद घरांचे कडी कोंयडे तोडून सोन्याचे दागिने व रोकड लंपास केल्याची घटना रविवार (दि. १४) मध्यरात्री घडली. एकाच रात्री चार ठिकाणी घरफोड्या झाल्यामुळे परिसरात घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. (Burglary in four places in one night in sinnar nashik crime news)

सध्या लग्नसराई सुरू असल्यामुळे नागरिकांच्या घरांत सोन्याचे दागिने तसेच रोकड असते. याचाच फायदा सध्या चोरटे घेताना दिसत आहे.

दातली येथे महादेव मंदिर परिसरातील संपत शेळके, अनिकेत शेळके, सुनीता गोरडे यांचे तीन बंद घरे चोरट्यांनी लक्ष्य केले परंतु दोन घरांत काहीही न मिळून आल्याने चोरट्यांचा प्रयत्न असफल राहिला.

मात्र सुनीता गोरडे यांच्या घरातील कपाटात अंदाजे पाच ग्रॅम सोन्याचे दागिने व पाच ते सहा हजार रोख रक्कम तसेच केदारपुर येथील विनायक मदन सोनवणे यांच्याही घरात चोरट्यांनी पाठीमागील बाजूने प्रवेश करत घरातील सहा तोळे दागिने व दहा हजार रुपये रोख रक्कम घेऊन पोबारा केला.