नाशिक

Nashik CA Result : सीए फायनल निकालात यंदा मोठी घसरण, पण नाशिकच्या विद्यार्थ्यांनी राखली यशाची परंपरा!

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय)कडून जानेवारीत घेतलेल्‍या सीए अंतिम परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. या परीक्षेत नाशिकमधून सिद्धेश मुगदिया याने प्रथम क्रमांक पटकावला असून, राष्ट्रीय पातळीवर ३५ वा क्रमांक पटकावला. एकूण १३९ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत यश मिळविताना सनदी लेखापाल होण्याचे स्‍वप्‍न पूर्ण केले आहे.

