Nashik CA Result : सीए फायनल निकालात यंदा मोठी घसरण, पण नाशिकच्या विद्यार्थ्यांनी राखली यशाची परंपरा!

नाशिक: दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया (आयसीएआय)कडून जानेवारीत घेतलेल्या सीए अंतिम परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. या परीक्षेत नाशिकमधून सिद्धेश मुगदिया याने प्रथम क्रमांक पटकावला असून, राष्ट्रीय पातळीवर ३५ वा क्रमांक पटकावला. एकूण १३९ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत यश मिळविताना सनदी लेखापाल होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे..या परीक्षेत नाशिकमधील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळविले. अव्वल क्रमांक मिळविणाऱ्या सिद्धेश मुगदिया याने ग्रुप एकमध्ये २१० व ग्रुप दोनमध्ये १९१ असे एकूण ४०१ गुणांसह यश मिळविले. अथर्व बिरारी याने एकूण ३९६ गुणांसह द्वितीय क्रमांक पटकावला. राष्ट्रीय क्रमवारीत त्याचा ४० वा क्रमांक आहे. अतुल (यश) ब्रह्मेचा याने ३९२ गुणांसह तृतीय क्रमांक पटकावला. निकाल जाहीर होताच यशस्वी विद्यार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी एकच जल्लोष केला. एकमेकांना पेढा भरवत व यशाचा आनंद साजरा करण्यात विद्यार्थी दंग झाले होते..आयसीएआय नाशिक शाखेचे अध्यक्ष सीए अभिजित मोदी म्हणाले, की गेल्या काही वर्षांपासून सीए अभ्यासक्रमाबाबत विद्यार्थी सकारात्मक विचार करताना दिसत आहेत. ही गोष्ट आता निकालातही दिसते. अभ्यासक्रम नक्कीच कठीण आहे, मात्र पुढे रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत..निकालानंतर आयसीएआय नाशिक शाखेचे उपाध्यक्ष सीए मनोज तांबे, सचिव विशाल वाणी, कोशाध्यक्ष दिलीप बोरसे, वेस्टन इंडिया चार्टर्ड अकाउंटंट स्टुडंट असोसिएशन (विकासा कमिटी)चे अध्यक्ष रोहन कुलकर्णी, सहसदस्य शुभम मुंदडा, पीयूष चांडक आदींनी अभिनंदन करीत शुभेच्छा दिल्या..दोन्ही ग्रुपमध्ये ३६ विद्यार्थी उत्तीर्णसीए अंतिम परीक्षेत नाशिकमधून एकूण २०७ विद्यार्थ्यांनी एकाच वेळी ग्रुप एक व दोनची परीक्षा दिली होती. यापैकी अवघ्या ३६ विद्यार्थ्यांना दोन्ही ग्रुपमध्ये यश मिळविता आले असून, ते सनदी लेखापाल झाले आहेत. यापैकी केवळ ग्रुप एकमध्ये २४ आणि केवळ ग्रुप दोनमधून सहा विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. केवळ ग्रुप एकसाठी प्रविष्ट २५० विद्यार्थ्यांपैकी ६० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. ग्रुप दोनसाठी प्रविष्ट १४० पैकी १३ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. त्यानुसार एकूण ५९७ पैकी १३९ विद्यार्थ्यांनी यशस्वी कामगिरीची नोंद केली आहे..Pune Metro services : पुणे मेट्रोच्या वेळापत्रकात धूलीवंदनामुळे तात्पुरता बदल, सेवा कधी सुरू, कधी बंद?.निकालात घसरण...सीए अंतिम परीक्षेच्या निकालात यंदा मोठी घसरण पाहायला मिळाली. राष्ट्रीय पातळीवर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या टक्क्यांत घट नोंदविली आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणा, परीक्षेची वाढलेली काठीण्य पातळी यासह इतर विविध कारणांमुळे निकालात घसरण झाल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तविला. दरम्यान, निकालाची टक्केवारी घसरल्याने परीक्षेत उत्तीर्णसाठी विद्यार्थ्यांना आणखी जास्त परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.