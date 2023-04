Nashik Crime News : कॅनरा बँकेचे एटीएम फोडले

By

Nashik Crime News : येथील मुंबई आग्रा महामार्गावर सायखेडा फाट्याजवळ असलेल्या विठ्ठल कॉम्प्लेक्स मधील कॅनरा बँकेचे एटीएम अज्ञात चोरट्याने फोडले. (Canara Bank ATM in Vitthal Complex was broken by unknown thieves nashik crime news)

ओझरहून नाशिककडे जाताना डाव्या बाजूस कॅनरा बँकेची शाखा आहे त्याला लागून एटीएम देखील आहे. शनिवारी (ता ८) मध्यरात्री तीन वाजेच्या सुमारास तोंडाला मास्क लावून दोन चोरट्यांनी मशीन फोडले. आधी एक जण आत गेला आणि काही वेळाने बाहेरची परिस्थिती सामसुम पाहून दुसऱ्याने आत प्रवेश केला.

त्यांनी हातातील लोखंडी वस्तूच्या आधारे मुख्य दार फोडले. परंतु बँकेंना तीन दिवस सुट्ट्या असल्याने मशीन मध्ये रक्कम मिळाली नाही. दरम्यान सकाळच्या सत्रात एक ग्राहक जेव्हा पैसे काढायला गेला तेव्हा त्याला हा प्रकार लक्षात आला. त्यानंतर स्थानिक जागा मालकांनी बँकेच्या व्यवथापकांना संपर्क केला. त्यानंतर सबंधित अधिकारी आणल्यानंतर पोलिसांनी इतर बाबी तपासल्या.

त्यात सीसीटिव्ही फुटेज देखील तपासून ताब्यात घेण्यात आले. रविवारी सकाळी उशिरा श्वान पथकाला पाचारण करण्यात आले.

परंतु कोणताही सुगावा लागू शकलेला नाही. दरम्यान स्थानिक प्रबंधक तृषिता आचार्य यांच्याशी अधिक माहिती घेतली असता त्यांनी मशीनचे मोठे नुकसान झाले आहे. बँक एटीएम मध्ये किती रक्कम होती आणि किती रक्कम काढली गेली याचा तपशील लवकरच मिळेल असे सांगितले. ओझर पोलिसांनी सदरचा परिसर सिल केला असून पुढील कार्यवाही पोलीस निरीक्षक दुर्गेश तिवारी हे करीत आहे.