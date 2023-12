Nashik News : दलितवस्ती सुधारणा अंतर्गत कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द?

Nashik News : जिल्ह्यातील दलितवस्ती सुधार योजनेतील कामांसाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी समाजकल्याण विभागाने ५४ कोटींचा आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी वितरण करताना केलेल्या मनमानीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी नाराज आहेत. (Cancellation of administrative approval of works under Dalit settlement reform nashik news)