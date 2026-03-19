Ashok Kharat: अमित शाहांसोबत कॅप्टन खरातचा फोटो व्हायरल; काँग्रेसने उपस्थित केला गंभीर प्रश्न

Nashik Captain Ashok Kharat Crime: ज्योतिषविधीच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असणाऱ्या कॅप्टन खरातचा आणखी एक फोटो व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये कॅप्टन खरात हा चक्क अमित शाह यांच्यासोबत असल्याचं दिसतंय. हो फोटो जुना असल्याचं दिसून येतंय..काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी हा फोटो एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे. त्या पोस्टमध्ये ते म्हणतात, ''कॅप्टन अशोक खरात या बलात्कारी ज्योतीषाचा तुमच्या भारतीय जनता पक्षाशी व महायुती सरकारसोबत जवळचा संबंध आहे. यांच्यासारखे अनेक भोंदू तुम्ही स्वार्थासाठी पाळून ठेवलेत. आता याला वाचवण्याचा प्रयत्न चुकीनेही करू नका.. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हे लक्षात ठेवावे.''.CIDCO: आनंदाची बातमी! सिडकोने गृहकर्ज मर्यादा वाढवली; आता घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होणार, व्याजदर अन् नवीन लिमिट किती? .''सर्व ५८ प्राप्त व्हिडिओतील पीडित महिला किंवा इतरही महिलांवर झालेल्या अत्याचाराची लवकरात लवकर चौकशी करण्यात यावी.'' अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. अमित शाहांच्या फोटोसबत सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांचेही फोटो शेअर केले आहेत..'त्या' ५८ व्हिडीओंमध्ये प्रसिद्ध सेलिब्रिटीभविष्य बदलण्याचे आमिष दाखवून उच्चभ्रू वर्तुळातील महिलांची वैयक्तिक अडचण सोडवण्याच्या बहाण्याने कॅप्टन थोरात हा त्यांचं लैंगिक शोषण करायचा. या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या छाप्यात तब्बल ५८ लैंगिक शोषणाचे व्हिडिओ जप्त करण्यात आले. या व्हिडिओंमध्ये काही प्रसिद्ध महिला आणि सेलिब्रिटींचा सहभाग असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. केवळ महिलांनाच नाही तर अनेक बडे राजकीय नेते, उद्योजक आणि नामांकित व्यक्तीही 'भविष्य जाणून घेण्याच्या' नावाखाली खरात यांच्या ठिकाणी नियमित येत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.