Ashok Kharat: शिर्डीच्या प्राईम भूखंडावर घाईघाईने गव्हाची कापणी! कॅप्टन खरातच्या अफाट संपत्तीचे धक्कादायक रहस्य उघड... कुठे किती संपत्ती?

नाशिक : महिलांचा विश्वास संपादन करून त्यांचे शोषण करणारा आणि स्वतःला ज्योतिषी म्हणवून फसवणूक करणारा अशोक खरात उर्फ कॅप्टन खरात याचा काळ आता संपला आहे. नाशिक गुन्हे शाखेने (क्राईम ब्रांच) त्याला अटक केल्यानंतर त्याच्या मालमत्तेचे एकामागून एक आश्चर्यजनक तपशील समोर येत आहेत. सामान्य ज्योतिषी म्हणून ओळखला जाणारा हा व्यक्ती कोट्यवधींची संपत्ती कशी जमवू शकला, याचे उत्तर आता स्पष्ट होत आहे..पत्नीच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचा भूखंडशिर्डीतील सर्वात मौल्यवान ठिकाणी खरात आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड आहे. मात्र काल दुपारीच या शेतातील गव्हाची कापणी अत्यंत घाईघाईने पूर्ण करण्यात आली. कापलेला गहू तातडीने तेथून हलवण्यात आला. पोलिसांची कारवाई होणार असल्याची माहिती खरातला आधीच मिळाली होती का? की अटकेपूर्वी मालमत्ता विल्हेवाट लावण्याचा त्याचा डाव होता? या प्रश्नांची उत्तरं अद्याप मिळालेली नाहीत..बेनामी नावाने खरेदी केलेल्या या संपत्तीचे स्रोत काय?नाशिकसह सिन्नर, शिर्डी आणि कोपरगाव या परिसरातही खरातने मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता गोळा केल्याचे उघड झाले आहे. बेनामी नावाने खरेदी केलेल्या या संपत्तीचे स्रोत काय? याचा थेट संबंध महिलांच्या शोषणाशी आणि फसवणुकीशी असल्याचे दिसून येत आहे. महिलांना ज्योतिषाच्या नावाखाली आकर्षित करून त्यांच्याकडून मिळवलेल्या पैशातून ही प्रचंड 'माया' उभी केली गेली..दरम्यान, खरातविरुद्ध दाखल प्रकरणात त्याच्या जामिनाच्या अर्जासोबत आलेले अश्लील व्हिडिओ आता चर्चेचे केंद्र बनले आहेत. एकूण ५८ लैंगिक स्वरूपाचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्हिडिओमुळे त्याच्या कृत्यांची चौकशी आणखी वेगाने होत आहे..लैंगिक शोषणाचे ५८ व्हिडिओ; अनेक महिला सेलिब्रिटींचा सहभाग, कोण आहे अशोक खरात? बाहेर लोक बसलले असताना, आत कॅबीनमध्ये करायचा चाळे.नाशिक क्राईम ब्रांचने केलेल्या तपासात खरातची ही अफाट संपत्ती आणि त्यामागील काळे कृत्ये उघड होत असल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ माजली आहे. एका सामान्य ज्योतिषीने कसे हे साम्राज्य उभे केले, याचे उत्तर आता महिलांच्या शोषणातून मिळालेल्या पैशात दडले असल्याचे स्पष्ट दिसते. पोलिसांचा तपास सुरू असून, खरातच्या मालमत्तेची पुढील चौकशी आणि विल्हेवाटीच्या प्रयत्नांवर कडक नजर ठेवण्यात आली आहे..खरातच्या अटकेनंतर उघड झालेल्या या धक्कादायक तथ्यांमुळे नाशिकसह परिसरातील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Ashok Kharat: ५८ व्हिडिओनंतर नवा धक्का... कॅप्टन खरात प्रकरणात SIT ची स्थापना, मध्यरात्री फार्महाऊसमध्ये काय सापडलं?.