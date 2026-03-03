Iran-Israel War : इराण-इस्रायल युद्धामुळे बळीराजा अडचणीत; नाशिकचा शेतीमाल विमानतळावरच अडकला

नाशिक: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये भडकलेल्या युद्धाचा परिणाम जागतिक पातळीवर होऊ लागला आहे. नाशिकमधून दुबईसह अन्य आखाती देशांमध्ये विमानाद्वारे होणारी कार्गो सेवा दोन दिवसांपासून ठप्प पडली. त्यामुळे कृषिमाल तसेच औद्योगिक साहित्याच्या निर्यातीला फटका बसतो आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. .अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात तीन दिवसांपासून युद्ध पेटले आहे. या युद्धामुळे आखाती देशातील परिस्थिती बिघडली. भारतासह विविध देशांनी आखाती देशांमधील प्रवासी उड्डाणे रद्द केली. त्यामुळे लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत. जागतिक स्तरावर या युद्धाचा परिणाम हळूहळू दिसायला लागला. प्रवासी विमानांपाठोपाठ आता कार्गो सेवेलाही त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे..नाशिकमधून महिन्याकाठी २५ ते ३० कार्गो विमाने आखाती देशांमध्ये जातात. या कार्गो सेवेतून आंबे, विविध फळे, भाजीपाला औद्योगिक साहित्य तसेच नाशवंत पदार्थांची निर्यात केली जाते. या माध्यमातून कोट्यवधींची उलाढाल होत असते. पण, युद्धामुळे दोन दिवसांपासून नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून कार्गो सेवा बंद ठेवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळते आहे. .परिणामी, निर्यातक्षम भाजीपाला, फळे व अन्य नाशवंत पदार्थांना फटका बसत असल्याने बळीराजाचे नुकसान होते; तर औद्योगिक साहित्याचा पुरवठा ठप्प झाल्याने उद्योग जगतावर त्याचा परिणाम होत आहे. एकूणच, आर्थिक झळ सहन करावी लागत असल्याने युद्ध तातडीने थांबताना परिस्थिती पूर्वपदावर यावी, अशी प्रार्थना करण्यात येते..Iran-Israel War : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारताला कसा बसणार फटका? महागाईची गणिते समजून घ्या.अडकलेले ३२ नागरिक सुखरूपयुद्धामुळे दुबई व आजूबाजूच्या भागांत नाशिकमधून गेलेल्या ३२ व्यक्ती अडकल्या आहेत. त्यात काही विद्यार्थी आहेत. यातील काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सोमवारी (ता. २) जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधला. पालकांनी सातत्याने आम्ही पाल्यांच्या संपर्कात असून, सध्या ते सुखरूप आहेत. पण, तरीही सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने त्यांना संरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा या पालकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, एका व्यक्तीने दुबईतून परतीच्या प्रवासाचे तिकीट काढले. पण, विमाने रद्द झाल्याने संबंधितांच्या कुटुंबीयांना सध्या चिंता भेडसावत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.