Nashik Crime News : मजुराच्या मृत्यू प्रकरणी मालकासह ठेकेदारावर गुन्हा

नाशिक : बिल्डींग कामासाठी बांधलेले बांबूची पहाड खोलत असताना इमारतीवरून पडल्याने २७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना वर्दळीच्या वासन हाऊस भागात घडली. याप्रकरणी कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना न केल्याचा आरोप ठेवून पोलिसांनी इमारत मालकासह दोघा बांधकाम ठेकेदाराविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. (Case against owner along with contractor in case of death of laborer Nashik Crime News)

डॉ. विश्वनाथ पाटील (इमारत मालक), मुर्तूजा ट्रंकवाला व शांताप्पा आनंतप्पा रागम (दोघे ठेकेदार), अशी संशयितांची नावे आहेत. याप्रकरणी ज्ञानदेव शिवराम घुगे (५२, रा. केळी आडगाव, जि. हिंगोली) यांनी तक्रार दाखल केली आहे.

वासन हाऊस परिसरातील बजाज शोरूमजवळ डॉ. विश्वनाथ पाटील यांची इमारत आहे. या इमारतीचे दोघा ठेकेदारांच्या माध्यमातून नूतनीकरणाचे काम सुरू असून, बुधवारी (ता. २९) सायंकाळी तक्रारदार यांचा मुलगा रामदास ज्ञानेश्वर घुगे (२७) हा कामगार बहुमजली इमारतीच्या कामासाठी बांधलेले बांबूचे पहाड खोलत असताना ही घटना घडली होती.

दुसऱ्या मजल्यावरून तो पहाड सोडत असताना अचानक तोल गेल्याने तो जमिनीवर कोसळला होता. या घटनेत गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला. इमारत मालकासह दोघा ठेकेदारांनी कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कुठल्याही उपाययोजना न करता काम करण्यास भाग पाडल्याने ही घटना घडल्याचा आरोप मृत तरुणाचे वडील घुगे यांनी केला आहे.