Nashik News : गंगापूर रोड परिसरात राहणाऱ्या केंद्रीय राज्य आरोग्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या बंगल्याच्या आवारात येऊन आरडाओरड केला.

तसेच पोलिस कर्मचारी व स्वीय सहाय्यकांना धमकावल्याप्रकरणी वकील महिलेसह तिच्या तीन साथीदारांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. (case has registered for obstructing government work in Union Minister bungalow nashik news)

अश्विनी धर्मराज कनोज (रा. इंदिरानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार केंद्रीय राज्य आरोग्यमंत्री डॉ. पवार यांचा गंगापूर रोडवरील आनंदनगरमध्ये बंगला आहे. या ठिकाणी मंगळवारी (ता.३) दुपारी पावणेदोन वाजेच्या सुमारास संशयित ॲड. अलका शेळके (मोरे पाटील) यांच्यासह एक महिला व दोन पुरुष आले.

डॉ. पवार या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करीत होत्या. तेव्हा ॲड. शेळके व सहकाऱ्यांनी आरडाओरड करून कामात अडथळा आणला.

डॉ. पवारांच्या सुरक्षेसाठी तैनात पोलिस कर्मचारी व स्वीय सहाय्यकांशी अरेरावी केली. ‘तुमच्या विरोधात आंदोलन करेल’, असे धमकावले. या प्रकरणी संशयित महिलेसह तिच्या साथीदारांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर सुरू असलेल्या एका आंदोलनाला आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी भेट द्यावी, अशी संशयित महिला मागणी घेऊन बंगल्यात आल्याचे समजते. गंगापूर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.