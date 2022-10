By

मालेगाव (जि. नाशिक) : एमडी पावडर या नशेच्या अंमली पदार्थांशी संबंधित असल्याच्या संशयावरून दोघांवर कारवाई करू नये यासाठी लाखाची मागणी करून तडजोडीत २० हजार रूपये मागणी केल्याचे आरोपावरून पोलिस निरीक्षक, पोलिस व मध्यस्थी सामाजिक कार्यकर्ता या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे. नाशिक विभाग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली.

शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुरेश घुसर (रा. सोयगाव), पोलिस शिपाई आत्माराम पाटील (रा. पोलिस काॅलनी) व मध्यस्थी राशीद सैय्यद रफीक (रा. इस्लामपुरा) यांचा संशयीतांमध्ये समावेश आहे. (case registered against three police inspector for demanding bribe nashik Latest Crime News)

संशयीत जेवण करून घरी परतत असताना ते एमडी या नशेच्या पदार्थाशी संबंधित आहेत. या कारणावरून त्यांना शहर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी तक्रारदार यांचा भाऊ व त्याचे दोन मित्र यांचेसाठी सुरुवातीस एक लाख रुपये नंतर तक्रारदार यांचा भाऊ व त्याचा एक मित्रासाठी पन्नास हजार रुपये मागणी करण्यात आली होती. तडजोडीत भावासाठी वीस हजार रुपये मागणी करण्यात आली होती म्हणून हा गुन्हा दाखल झाला.

पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, अपर अधीक्षक नारायण न्याहळदे , उपअधी‌क्षक सतीश भामरे, संदीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक गायत्री जाधव, हवालदार एकनाथ बाविस्कर, मनोज पाटील, पोलिस शिपाई संजय ठाकरे, नितीन नेटारे, संतोष गांगुर्डे यांनी ही कारवाई केली. तिघा संशयीतांची चौकशी सुरू आहे.