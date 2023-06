Nashik Crime News : निबंधकावर नोटा उधळण प्रकरणी गुन्हा दाखल

Nashik Crime News : सहाय्यक निबंधक गौतम बलसाने यांच्यावर नोटा उधळून त्यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केल्याचा प्रकार गुरुवार (ता.१) घडला होता.

घटनेच्या ४ दिवसानंतर रविवारी (ता.४) रात्री उशिरा मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्यापारी बँक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. (case registered in case of money thrown on registrar in ndvs election Nashik Crime News)

सहाय्यक निबंधक गौतम बलसाने यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. प्रक्रियेदरम्यान गुरुवारी हेमंत गायकवाड, अशोक सातभाई, श्याम गोहाड, गंगाधर उगले, तानाजी गायधनी, विश्वास चौगुले, निवृत्ती अरिंगळे, राम ढोबे, आदेश पगार यांच्यासह २५ ते ३० जणांनी श्री. बलसाने यांच्या कार्यालयात जाऊन गोंधळ घातला.

त्यांच्या अंगावर शंभर रुपयांच्या नोटांची उधळण केली. तसेच महिला सहकाऱ्यांसमोर मनास लज्जा उत्पन्न होईल, अशा प्रकारची अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. शिवाय त्यांच्याविरुद्ध घोषणाबाजी केली.

असे करून त्यांच्याकडून शासकीय कामात अडथळा आणला. झालेल्या गोंधळाचा व्हिडिओ प्रसारित करत बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याविरुद्ध श्री. बलसाने यांच्या तक्रारीवरून मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.