नाशिक

Crime News : ‘मेरी गर्लफ्रेंड को छेडता है’: एका आरोपावरून नाशिक हादरले; अल्पवयीन आरोपीचा क्रूर खून

Shocking Murder Near CBS Smart Road in Nashik : नाशिकच्या स्मार्ट रोडवर घडलेल्या घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. अल्पवयीन आरोपीने केलेल्या खुनानंतर येथे बघ्यांची गर्दी जमली असून, पोलीस परिस्थिती नियंत्रणात आणत आहेत.
Crime
Crimesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: स्मार्ट रोडवरील सीबीएसजवळ मंगळवारी (ता. २) दुपारी विधिसंघर्षितने एका अनोळखी फिरस्त्याच्या डोक्यात दगड मारून त्याचा जागीच खून केला. या घटनेनंतर शहरात एकच खळबळ उडाली असून, या प्रकरणी तिघा विधिसंघर्षितांना शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने ताब्यात घेतले. सरकारवाडा पोलिसांत खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
murder case
Criminal cases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com