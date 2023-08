Nashik News: टोमॅटो पिकावर CCTVची नजर! कोकणगावच्या शेतकऱ्याचा नवा फंडा

By

Nashik News : टोमॅटो पिकाला गेल्या काही दिवसांपासून उच्चांकी दर मिळत आहे. अनेक ठिकाणी तर टोमॅटो चोरीच्या घटना घडल्या आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील कोकणगाव येथील शेतकऱ्याने आपल्या तीन एकर टोमॅटो पिक घेतलेल्या शेतात चार सीसीटीव्ही बसविले आहेत. (CCTV eyes on tomato crop Kokangaon farmers new idea for thet Nashik News)

सध्या टोमॅटो पिकाला प्रति क्रेट्स कमीत कमी २३०० तर जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये दर मिळत आहे. किरकोळ बाजारातही चांगला दर मिळतो आहे.

यापूर्वी द्राक्ष चोरीला जाण्याचे प्रकार घडल्याचे आपण ऐकले आहे. परंतु, टोमॅटो भाव खात असल्याने टोमॅटो चोरीला जाण्याचे प्रकार घडत आहे.

याच प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कोकणगाव येथील शेतकरी अब्दुलगणी सय्यद यांनी आपल्या तीन एकर टोमॅटो पिक असलेल्या शेतात तीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहे. सय्यद यांनी यावर्षी टोमॅटो पिकाचे उत्पादन घेतले आहे.

सध्या काढणी सुरू असून, प्रति क्रेट्स २५०० रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कष्टाचे चीज झाले आहे. तीन एकर टोमॅटो पिक घेण्यासाठी सय्यद यांना पाच ते सहा लाख रुपये खर्च आला आहे. तर सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी २५ हजार रुपये खर्च आल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यावी

"सध्या टोमॅटोला चांगला भाव मिळत आहे. त्यातच आमची शेती घरापासून जास्त अंतरावर आहे. त्यामुळे चार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. काही ठिकणी अज्ञात व्यक्तींकडून टोमॅटोचे नुकसान व चोरी झाली आहे. अशा घटना होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी सावधगिरी बाळगावी."

- अब्दुलगणी सय्यद, शेतकरी, कोकणगाव