Nashik Traffic : नाशिककर सावधान! ४० सिग्नलवर तिसरा डोळा सक्रिय; सिग्नल तोडाल तर थेट मोबाईलवर येणार दंडाचा मेसेज

नाशिक: अवघे शहर सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आणण्याचा गेल्या कुंभमेळ्यापासूनचा प्रस्तावाचा निदान श्रीगणेशा झाला आहे. पूर्ण क्षमतेने सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित होण्यासाठी अद्यापही काही महिन्यांची प्रतीक्षा आहे. मात्र, सिग्नलवरील सीसीटीव्ही कार्यान्वित झाल्याने बेशिस्त वाहनचालकांना दंडाच्या भीतीपोटी निदान शिस्त लागते आहे, हेही काही कमी नाही. .एरवी वाहतूक सिग्नल असून, सर्रासपणे त्याचे उल्लंघन करण्याची जणू वाहनचालकांमध्ये स्पर्धाच दिसून येत होती. गेल्या तीन दिवसांत हजारो बेशिस्त सीसीटीव्हीत कैद झाले तर शेकडोंना दंडाच्या ऑनलाइन ई-चलनाचे संदेश त्यांच्या मोबाईलवर प्राप्त झाल्याने धाबे दणाणले आहेत. परिणामी, या कारवाईचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे, हे विशेष..शुक्रवार (ता. २०)पासून शहरात सिग्नलवरील सीसीटीव्ही यंत्रणा बहुप्रतिक्षेनंतर कार्यान्वित झाली आहे. ४० सिग्नलवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून बेशिस्त वाहनचालकांना टिपले जात आहे. पहिल्याच दिवशी विविध सिग्नलवर सुमारे २० हजार बेशिस्त वाहनचालकांनी रेड सिग्नलचे पालन न करता सिग्नल जम्पिंग केल्याचे समोर आले आहे. यानुसार पहिल्या दिवशी २०, तर दुसऱ्या दिवशी शनिवारी (ता. २१) १५० बेशिस्त वाहनचालकांना सिग्नल जम्पिंग केल्याप्रकरणी इ-चलनाद्वारे ऑनलाइन दंडात्मक कारवाई केली आहे. .बेशिस्त वाहनचालकांना त्यांच्या मोबाईलवर दंडाचा संदेश (एसएमएस) पाठविण्यात आला आहे. परिणामी, शुक्रवारी केलेल्या कारवाईचा परिणाम शनिवारी, रविवारी दिसून आला आहे. बहुतांशी सिग्नलवर जम्पिंगचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर आले आहे. दंडात्मक कारवाईचा बडगा अधिक तीव्र केल्यास हे प्रमाण आणखी कमी होण्याचीच शक्यता आहे. एरवी, शहरातील कोणत्याही सिग्नलवर वाहनचालक सर्रास सिग्नल जम्पिंग करतात. .झेब्रा क्रॉसच्या पुढे येत वाहने थांबवितात. विरुद्ध बाजूचा सिग्नल सुरू असतानाही दुचाकीचालक, रिक्षाचालक हे धोकादायकरीत्या सिग्नल जम्प करीत वाहने चालवून नेतात. पहिल्या टप्प्यात सिग्नल जम्पिंग करणारे वाहनचालक टार्गेट केले आहेत. ४० सिग्नलवरील सीसीटीव्हीच्या माध्यमामातून सिग्नल जम्प करणाऱ्यांना आयुक्तालयाच्या नियंत्रण कक्षात टिपले जात आहे..आयुक्तांचा पुढाकारविद्यमान पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून स्मार्टसिटी प्रकल्पाला वारंवार सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत पाठपुरावा केला. परंतु प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर आयुक्त कर्णिक यांनी सीएसआरच्या माध्यमातून शहराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या ठिकाणांवर सुमारे अडीच हजार सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. आजमितीस आलेल्या सीएसआर निधीतून ५०० चांगल्या प्रतीचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत..फेक मेसेजपासून सावधानसायबर भामट्यांकडून बनावट इ-चलन संदेश वाहनचालकांना पाठविला जातो. मात्र तो संदेश एपीके फाईल्सचा असतो. ही फाइल मोबाईलमध्ये ओपन केल्यास ॲप मोबाईलमध्ये कार्यान्वित होते आणि त्याआधारे सायबर भामटे मोबाईल हॅक करून बँक खात्यातील रक्कम, क्रेडिट कार्डची गोपनीय माहिती घेऊन त्याद्वारे आर्थिक फसवणूक करतात. त्यामुळे शासनाच्या अधिकृत संदेशाची खात्री करूनच दंडाचा ऑनलाइन भरणा करावा..अद्यापही त्रुटी...अद्यापही बहुतांशी सिग्नलवर झेब्रा पट्टे नाहीत. त्यामुळे वाहनचालक सिग्नलच्याही पुढे जाऊन वाहने थांबवितात. त्यामुळे समोरील चालकांना वाहन चालविताना मोठी कसरत करावी लागते. शहर वाहतूक विभागाकडून याबाबत महापालिकेकडे पाठपुरावा केला आहे, मात्र थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच काही सिग्नलवर झिकझॅक पट्टेही प्रस्तावित आहेत..तीन दिवसांतील कारवाईशुक्रवारी (ता २०) : १६ हजार ७१ वाहनचालकांकडून सिग्नल जम्पिंग : २० वाहनचालकांवर सिग्नल जम्पिंग केल्याचे ई-चलनाद्वारे दंडात्मक कारवाई शनिवारी (ता. २१) : १५० सिग्नल जम्पिंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चलनाद्वारे दंडात्मक कारवाई.दृष्टिक्षेपातनियंत्रण कक्षात ६ बाय ४ फुटाची ‘एलसीडी वॉल’ १६ डबल पॅनलचे मॉनिटरचा समावेश गुगल मॅपद्वारे सिग्नल व वाहतूक कोंडीची मिळणार सूचना नियंत्रण कक्षातून मिळणार सिग्नलवर सूचना सिग्नल मोडणारे, झेब्रा क्रॉसिंग, यू-टर्न घेणाऱ्यांना मिळणार इ-चलनाद्वारे दंड स्मार्ट सिटी अंतर्गत ८०० सीसीटीव्ही शहरातील सुमारे ४० सिग्नलवरील सीसीटीव्ही होणार कार्यान्वित.अशी होते कारवाईसीसीटीव्ही हे इंटरनेटच्या माध्यमातून पोलिस आयुक्तालयातील नियंत्रण कक्षाशी जोडले आहेत. कक्षात कमांड ॲन्ड कंट्रोल वॉल उभारली आहे. एकाचवेळी ४० सीसीटीव्हीचे थेट प्रक्षेपण दिसते. सिग्नल जम्प केल्यास सदर वाहनचालक सीसीटीव्हीत कैद होतो. त्याचा फोटो वा व्हिडिओ नियंत्रण कक्षाला मिळतो. त्यावरून वाहनाचा क्रमांक टिपला जाऊन त्यावरील माहितीच्या आधारे वाहनचालकांचे नाव, त्याचा पत्ता, वाहनचालक परवान्याशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांक प्राप्त होतो. त्यानुसार सिग्नल जम्प केल्याप्रकरणी ५०० रुपयांच्या दंडाचे इ-चलनाचा संदेश (एसएमएस) संबंधित वाहनचालकाच्या मोबाईलला पाठविण्यात येतो..हे लक्षात असू द्या, अन्यथा...अधिकृत सेवा ‘वाहन (VAHAN)’, ‘सारथी (SARATHI)’, परिवहन सेवा तसेच ई-चलन पोर्टल या संकेतस्थळावरच उपलब्ध असून या संकेतस्थळांच्या शेवटी ‘gov.in’ असा अधिकृत डोमेन असतो. ‘.com’, ‘.online’, ‘.site’ किंवा अन्य डोमेन असलेल्या संकेतस्थळांपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच ‘RTO Services.apk’, ‘mParivahan Update.apk’, ‘eChallan_pay.apk’ यासारखे अनधिकृत मोबाईल ॲप डाऊनलोड करू नयेत..Pune Bengaluru Highway: पुणे- बंगळूर महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे धोका; आनेवाडी टोल नाक्याजवळची स्थिती; अपघातांची मालिका, वाहनचालक त्रस्त!.गेल्या सिंहस्थातील घोषणाआगामी सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या सव्वा-दीड वर्षांवर येऊन ठेपला आहे. कोट्यवधी भाविक देश-विदेशातून नाशिक, त्र्यंबकेश्वरमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी गर्दीच्या नियंत्रणासह वाहनांवरही बारकाईने लक्ष ठेवण्यासह बेशिस्त वाहनचालकांना लगाम घालण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा अत्यावश्यक होती. गत सिंहस्थानंतरच तत्कालीन व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघे शहर सीसीटीव्हीच्या कार्यकक्षेत आणण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यासाठी तब्बल १० वर्षांचा कालावधी लागला. 