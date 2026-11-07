रोटरीतर्फे मानवतेची दिवाळी साजरी

फोटो : NSK26H34720
नंदुरबार : दिवाळी किटचे वाटप करताना नंदकिशोर सूर्यवंशी, सचिव महेश रघुवंशी, प्रशांत कोटेचा, राजेश्वर चौधरी आदी.
-----------
रोटरीतर्फे मानवतेची
दिवाळी उत्साहात
नंदुरबार, ता. ७ : रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरीतर्फे मानवतेची दिवाळी हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला साजरा करण्यात आला. गेल्या आठ वर्षांपासून गरजवंत, गरीब कुटुंबीय, शेतकरी आणि बालकांना रोटरीचे सदस्य आणि मित्रपरिवार एकत्र येऊन दैनंदिन जीवनातील आवश्यक किराणा वस्तू तसेच साधने, खेळणी आणि फटाके आदी साहित्य वाटप करतात. यंदाही ५० गरजू कुटुंबीयांना ‘मानवतेची दिवाळी’अंतर्गत विविध आवश्यक संसारोपयोगी वस्तूंचे व खाद्यपदार्थांचे वाटप करण्यात आले. उपक्रमासाठी रोटरी क्लब ऑफ नंदनगरीच्या अनेक सदस्यांनी योगदान दिले. नंदुरबार शहरातील आसपासच्या गावातील गरजवंत कुटुंबे शोधून त्यांना दिवाळीचे किट वाटप करण्यात आले. उपक्रम राबविण्यासाठी प्रोजेक्ट क्लब ऑफ नंदनगरीचे अध्यक्ष नंदकिशोर सूर्यवंशी, सचिव महेश रघुवंशी, प्रोजेक्टचे चेअरमन प्रशांत कोटेचा, राजेश्वर चौधरी, सय्यद इस्रार, युनूस पठाण, फक्रुद्दीन भाई, राहुल पाटील, विजय मंगलानी, सनी जैन, अंकित भन्साली, अंकित ओस्तवाल, नागसेन पेंढारकर, हेमंत चौरे, गणेश पवार यांनी योगदान दिले.