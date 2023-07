By

Nashik News : आडगाव रेपाळसारख्या ग्रामीण भागातील खेळाडू कृष्णा तनपुरे यास केंद्र सरकारमार्फत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण निधी योजनेतून १ लाख ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यासाठी पाठपुरावा केला. (Center lends financial support to gold medalist Krishna Minister Pursuit of Dr Bharti Pawar Nashik News)

कृष्णा २५ टक्के दिव्यांग श्रेणीत असून त्याने पॅराट्रायथलॉन वर्ल्ड कप या क्रीडा प्रकारात सुवर्णपदक आणि कांस्यपदक पटकावण्याची कामगिरी केली होती.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुण खेळाडूंनी ॲालिम्पिकमध्ये सहभागी होऊन सुवर्णपदकांना गवसणी घालावी, असे स्वप्न पाहिले असतानाच अबुधाबीत झालेल्या दिव्यांगांसाठीच्या वर्ल्ड कपमध्ये कृष्णाने कांस्य आणि २३ वर्षांखालील गटात सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे.

पॅराट्रायथलॉनच्या वर्ल्ड कपमध्ये पदक मिळवणारा तो पहिला दिव्यांग भारतीय ॲथलिट ठरला आहे, ही गौरवाचे बाब आहे.

पॅराट्रायथलॉन या खेळात सातत्य टिकवण्याच्या सरावासाठी लागणारा खर्च कृष्णा तनपुरे यांना आर्थिकदृष्टया परवडणार नसल्याने त्‍यांनी मदतीसाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या अर्जाची दखल घेऊन केंद्रीय खेल मंत्र्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती.

त्यानुसार या पॅराट्रायथलॉन खेळाडूस ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण निधी योजना अंतर्गत एक लाख ५० हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली आहे.

दरम्यान या क्रीडाप्रकारासाठी येणारा खर्च खूप मोठा आहे, त्यामुळे दानशुरांनी त्याला मदत करीत प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.