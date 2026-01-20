CET Exam 2026-27 : सीईटी परीक्षेसाठी नोंदणीचा वेग वाढला; १.५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल!

नाशिक: वेगवेगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी तेरा सीईटी परीक्षांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या परीक्षांसाठी राज्यातील दीड लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. सोमवार (ता. १९)पर्यंत एक लाख ५१ हजार ८५७ विद्यार्थ्यांनी ‘सीईटी’साठी नोंदणी शुल्क भरले होते; तर सुमारे साठ हजार विद्यार्थी नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी झाले होते. .शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षेचे आयोजन केले आहे. सीईटी सेलतर्फे या परीक्षांचे संयोजन केले जाणार आहे. मार्चपासून टप्याटप्याने सीईटी परीक्षांचे आयोजन केले जाईल. तत्पूर्वी या परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे..जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून विविध सीईटी परीक्षांच्या नोंदणीला सुरुवात झाली होती. त्यास संमिश्र प्रतिसाद मिळत असून, सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, अपार आयडी सक्तीचा केला असल्याने, त्याची नोंदणी करताना काही विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडतो आहे. त्यामुळे काही अभ्यासक्रमांच्या नोंदणीला सद्यःस्थितीत अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याची स्थिती आहे. सीईटी सेलतर्फे नोंदणी मुदतीत वाढ केली जाणार का, अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत काही बदल केले जाणार का, यासंदर्भातील प्रश्नांचा उलगडा येत्या काही दिवसांमध्ये होऊ शकणार आहे..Education News : शिक्षक संघटनांच्या विरोधापुढे सरकारची माघार; कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द.एचएचटी-सीईटीची सर्वाधिक नोंदणीअभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व कृषी संलग्न अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी एचएचटी-सीईटी परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी सद्यःस्थितीत सर्वाधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली. पीसीएम आणि पीसीबी ग्रुप मिळून ९० हजार ७१० विद्यार्थी शुल्क भरत प्रविष्ट झाले आहेत; तर एमबीए सीईटीसाठी सुमारे ११ हजार ४६४ विद्यार्थी शुल्क भरत प्रविष्ट झाले आहेत. पाच वर्षे कालावधीच्या एलएल.बी.साठी सहा हजार ७१२, तीन वर्षे कालावधीच्या एलएल.बी.साठी १४ हजार २८४ विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले आहे. बी.एड. (जनरल व स्पेशल) ‘सीईटी’साठी १८ हजार ९५९ विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरून परीक्षेला सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.