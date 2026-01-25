Education News : विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! एलएलबी आणि बीएड 'सीईटी' नोंदणीला मुदतवाढ; पाहा नवीन वेळापत्रक

नाशिक: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या सीईटी परीक्षांसाठी सध्या नोंदणी सुरु आहे. दरम्यान सीईटी सेलने एलएलबी, बी.एड. अभ्यासक्रमांसाठी फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिली आहे. .शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी बीएड आणि एलएलबी (३ वर्षीय) अभ्यासक्रमांच्या सीईटीची प्रवेशनोंदणी ८ जानेवारीपासून सुरु झाली होती. शुक्रवार (ता.२३) पर्यंत नोंदणीला मुदत दिलेली होती. आता या सीईटी परीक्षांच्या प्रवेश नोंदणीस १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे..बीएड- एमएड (३ वर्षीय एकात्मिक अभ्यासक्रम) आणि ५ वर्षीय एलएलबी या दोन अभ्यासक्रमाच्या सीईटीची प्रवेश नोंदणी ९ जानेवारीपासून सुरु झाली, नोंदणीची मुदत शनिवार (ता.२४) पर्यंत दिली होती. या दोन्ही अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीस १४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे..अपार आयडी बंधनकारकयावर्षीपासून विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी, त्यांची पडताळणी करणे शक्य होण्यासाठी ‘ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडेमिक अकाऊंट रजिस्ट्री (अपार) आयडी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना युनिक डिसॲबिलिटी आयडी (युडीआयडी ) बंधनकारक केले आहे. अद्याप अपार आयडी तयार केलेला नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी डिजीलॉकरद्वारे तयार करावा, असे आवाहन केले आहे..नोंदणीची स्थितीसद्यःस्थितीत बी.एड., बी. एड. (इलेक्ट.) या अभ्यासक्रमांसाठी राज्यस्तरावर ५० हजार ३५३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ३ वर्षीय एलएलबीसाठी ३३ हजार ०१२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. बीएड- एमएड अभ्यासक्रमास ४५५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. पाच वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमास १३ हजार १७८ विद्यार्थ्यांनी आत्तापर्यंत नोंदणी केली आहे..बंधनकारकयावर्षीपासून विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी, त्यांची पडताळणी करणे शक्य होण्यासाठी ‘ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडेमिक अकाऊंट रजिस्ट्री (अपार) आयडी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना युनिक डिसॲबिलिटी आयडी (युडीआयडी ) बंधनकारक केले आहे. अद्याप अपार आयडी तयार केलेला नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी डिजीलॉकरद्वारे तयार करावा, असे आवाहन केले आहे..Nagpur News: दहावीच्या विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन जीवन संपवलं; भावाने खोलीचे दार उघडलं धक्काच बसला, आईने फोडला हंबरडा!.नोंदणीची स्थितीसद्यःस्थितीत बी.एड., बी. एड. (इलेक्ट.) या अभ्यासक्रमांसाठी राज्यस्तरावर ५० हजार ३५३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ३ वर्षीय एलएलबीसाठी ३३ हजार ०१२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. बीएड- एमएड अभ्यासक्रमास ४५५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. पाच वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमास १३ हजार १७८ विद्यार्थ्यांनी आत्तापर्यंत नोंदणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.