Nashik News : बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'चाचा नेहरू बाल महोत्सव'; ३ दिवस रंगणार विविध स्पर्धांचा थरार

पंचवटी: जिल्ह्यातील बालगृहांमधील बालकांच्या कला व क्रीडा गुणांना वाव मिळावा, या उद्देशाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नाशिक यांच्यावतीने तीन दिवसीय जिल्हास्तरीय 'चाचा नेहरू बाल महोत्सव २०२५-२६' चे आयोजन करण्यात आले आहे..मुंबई-आग्रा महामार्गावरील औरंगाबाद नाका येथील मातोश्री मीनाताई ठाकरे स्टेडियम येथे मंगळवारी (ता. २०) या महोत्सवाचे उद्घाटन महिला व बाल विकास विभागीय उपआयुक्त चंद्रशेखर पगारे यांच्या हस्ते, संस्थेतील बालक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झाले. उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करताना पगारे म्हणाले की, बालकांनी कला व क्रीडा गुणांची जोपासना केल्यास त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास होतो..कार्यक्रमास व्यासपीठावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सतीश मुंढे, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष ॲड. मिलिंद बाबर, जिल्हा समन्वयक अधिकारी उल्हास पाटील, गोपाळ शिंपी, डॉ. भगवान एलमामे, ॲड. पल्लवी घुले, शोभा पवार, गणेश कानवडे, संपत शिंदे, ॲड. अशोक पवार, प्रभाकर गावित, रवींद्र काकळीज आदी उपस्थित होते..Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्रगीतासह प्रसिद्ध गाणी कोणी गायली? जाणून घ्या.जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी प्रास्ताविक, तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समीरा येवले यांनी आभार मानले. यशस्वीतेसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, संरक्षण अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन नाशिक, सखी केंद्र आदी घटक परिश्रम घेत आहेत. तसेच व्हीवायपीएल फाउंडेशन, मिरॅकल फाउंडेशन, प्रेरणा संस्था, निर्णय कमिटी इंटिग्रेट फाउंडेशन आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेविअर चेंज कम्युनिकेशन यांचे सहकार्य लाभले आहे..विविध क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धाया बाल महोत्सवात धावणे, कबड्डी, खो-खो, लांब उडी, गोळा फेक, बुद्धिबळ, कॅरम यांसह निबंध, वक्तृत्व, हस्ताक्षर, गायन, चित्रकला अशा विविध क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे..