Nashik News : बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'चाचा नेहरू बाल महोत्सव'; ३ दिवस रंगणार विविध स्पर्धांचा थरार

Chacha Nehru Bal Mahotsav Begins in Nashik : नाशिक येथील मातोश्री मीनाताई ठाकरे स्टेडियमवर आयोजित 'चाचा नेहरू बाल महोत्सव २०२५-२६' च्या उद्घाटनप्रसंगी विभागीय उपआयुक्त चंद्रशेखर पगारे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सतीश मुंढे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: जिल्ह्यातील बालगृहांमधील बालकांच्या कला व क्रीडा गुणांना वाव मिळावा, या उद्देशाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नाशिक यांच्यावतीने तीन दिवसीय जिल्हास्तरीय ‘चाचा नेहरू बाल महोत्सव २०२५-२६’ चे आयोजन करण्यात आले आहे.

