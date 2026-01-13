Crime News : नाशिक पोलिसांची मोठी झेप! कल्याणच्या अट्टल सोनसाखळी चोरट्याला ठोकल्या बेड्या

नाशिक: कल्याण येथून नाशिकला दुचाकीवर यायचे अन् दागिने परिधान केलेल्या महिलांना लक्ष्य करीत सोनसाखळी खेचून नेणाऱ्या अट्टल सोनसाखळी चोरट्याला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. .एकाच दिवशी दोन-तीन सोनसाखळ्या खेचून नेणाऱ्या संशयिताला अटक केल्याने वाहनचोरीसह जबरी चोरीच्या २४ गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या दोन्ही युनिटच्या पथकाने कामगिरी बजावली आहे. सादिक अली ऊर्फ जाफरी सय्यद (३०, रा. आंबेवली, कल्याण) असे अटक करण्यात आलेल्या सोनसाखळी चोरट्याचे नाव आहे..१४ डिसेंबरला मुंबई नाका हद्दीत संशयित सादिक अलीने महिलेची सोन्याची पोत खेचून नेली होती. याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी जबरी चोरीच्या गुन्ह्याची उकल करण्याचे आदेश गुन्हेशाखेला दिले होते. त्यामुळे गुन्हेशाखेचे युनिट एक आणि दोनची पथके सोनसाखळी चोरट्यांच्या मागावर होते. युनिट एकचे अंमलदार नाझीमखान पठाण, मुक्तार शेख, युनिट दोनचे सहायक उपनिरीक्षक शंकर काळे, अंमलदार सुनील आहेर यांनी तांत्रिक विश्लेषणातून संशयिताचा माग काढला..गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट एकचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल, युनिट दोनचे सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर यांनी कसून चौकशी केली. संशयित अली इराणी टोळीशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. त्याच्याकडून दहा लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने, चोरीची एक कार व दुचाकी असा २६ लाख २४ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. नवी दिल्लीतून त्याने कार चोरल्याचेही समोर आले आहे. चोरीचे सोने विकून मिळालेल्या पैशातून तो मौजमजा करीत होता..Kolhapur GST Office Fraud : जीएसटी कार्यालयातील शिपायाला भ्रष्टाचाराची चटक! जप्त मशिनरी स्क्रॅपच्या टेंडर देतो म्हणून तब्बल ४५ लाखांना लावला चुना.तीन आठवडे कल्याणमध्ये तळसंशयित सादिक अली हा एकटाच एकाच दिवशी दोन ते तीन सोनसाखळी खेचून नेत असल्याचे समोर आले. त्यानुसार माग काढत गुन्हेशाखांची पथके कल्याणपर्यंत पोहोचली. तीन आठवड्यापासून ही पथके कल्याणमध्ये साध्या वेशात संशयित अलीचा शोध घेत असताना, तो कल्याण शहरात एका वस्तीत असल्याची खबर मिळाली. अंमलदार प्रवीण वाघमारे, प्रशांत मरकड, संदीप भांड, प्रदीप म्हसदे, विशाल देवरे, मिलींदसिंग परदेशी, विशाल काठे, सुकाम पवार यांनी कल्याणमध्ये साध्या वेशात सापळा रचला. एका घरात लपलेल्या सादिकची ओळख पटल्यानंतर त्याला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.