Nashik Crime : चेन स्नॅचर्सच्या मुसक्या आवळल्या; नाशिक गुन्हे शाखेकडून ५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Nashik Crime Branch Unit 2 Cracks Ambad and Gangapur Chain Snatching Cases : जबरदस्तीने हिसकावलेले सोन्याचे दागिने तक्रारदार महिलांना परत मिळाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त करीत पोलिसांचे आभार मानले.
नाशिक: अंबड व गंगापूर परिसरातील चेन स्नॅचिंगच्या घटनांचा उलगडा करीत गुन्हे शाखा, युनिट दोनने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली. जबरदस्तीने हिसकावलेले सोन्याचे दागिने तक्रारदार महिलांना परत मिळाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त करीत पोलिसांचे आभार मानले.

