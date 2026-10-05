शेतकऱ्याच्या खिशातून ५० हजार लंपास

शेतकऱ्याच्या खिशातून
चाळीसगावला ५० हजार लंपास
---
बैल विक्रीची रक्कम लंपास झाल्याने पशुपालक हवालदिल
सकाळ वृत्तसेवा
चाळीसगाव, ता. ५ : बाजार समितीतील जनावरांच्या बाजारात बैल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्याच्या खिशातील ५० हजार रुपयांची रोकड चोरट्यांनी लांबविली. ही घटना शनिवारी (ता. ३) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली.
गुढे (ता. भडगाव) येथील शेतकरी दौलत विक्रम पाटील शनिवारी चाळीसगाव बाजार समितीत बैल विक्रीसाठी आले होते. त्यांनी दोन बैल ५० हजार रुपयांना विकले व आलेली रक्कम पँटच्या खिशात ठेवली. बाजारातील गर्दीत त्यांच्या उजव्या बाजूच्या खिशाला कोणीतरी हात लावल्याचे त्यांना जाणवले. त्यांनी खिशात हात घातला असता, पैसे गायब असल्याचे लक्षात आले. परिसरात शोध घेऊनही पैसे न मिळाल्याने चोरट्याने ते लंपास केल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकारामुळे शेतकरी पाटील यांना मोठा धक्का बसला. याबाबत पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
दरम्यान, यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगाम वाया गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून, जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न बिकट झाल्याने शेतकरी जनावरे विकण्यासाठी बाजारात आणत आहेत. अशा परिस्थितीत बाजारात उसळणाऱ्या गर्दीचा गैरफायदा घेत खिसेकापू टोळ्या सक्रिय झाल्याचे या घटनेवरून समोर आले आहे.