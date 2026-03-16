Chandori News : गॅस-इंडक्शन आले तरी चुलीची चव न्यारीच; ग्रामीण भागात मातीच्या चुलींची मागणी पुन्हा वाढली

चांदोरी: आधुनिक स्वयंपाक साधनांनी घराघरांत प्रवेश केला असला तरी ग्रामीण भागातील मातीच्या चुलीची परंपरा अजूनही अनेक घरांत जिवंत आहे. गॅस, इंडक्शन यांसारख्या साधनांमुळे चुलीचा वापर काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी बदलत्या परिस्थितीत पुन्हा पारंपरिक पर्यायांची आठवण होत असल्याचे चित्र चांदोरी परिसरात पाहायला मिळाले..निफाड तालुक्यातील चांदोरी येथे एक आजी मातीची चूल साकारताना दिसत होत्या. एकेकाळी गावातील प्रत्येक घरात अशीच चूल पेटत असे. काळ बदलला, गॅसचा वापर वाढला; मात्र चुलीवर शिजवलेल्या अन्नाची चव अजूनही अनेकांच्या मनात कायम आहे..चुलीवर बनविलेल्या अन्नाला वेगळीच चव आणि सुगंध असतो. भाकरी,पिठलं, वरण-भात किंवा मटण चुलीवर शिजविल्यावर त्याची चव अधिक खुलते, असे ग्रामस्थ सांगतात. त्यामुळे काही घरांत अजूनही मातीची चूल दिसून येते..विशेष म्हणजे ग्रामीण संस्कृतीचे हे वैशिष्ट्य आता खाद्यसंस्कृतीतही दिसून येते. अनेक ठिकाणी हॉटेल व खानावळींमध्ये चुलीवर शिजवलेले जेवण, असे सांगत खास मार्केटिंग केले जाते. चुलीवर बनवलेले पदार्थ, पारंपरिक पद्धती आणि गावाकडील वातावरण अनुभवण्यासाठी ग्राहकही अशा ठिकाणांकडे आकर्षित होताना दिसतात..त्यामुळे मातीची चूल ही केवळ स्वयंपाकाचे साधन न राहता ग्रामीण जीवनशैलीचे प्रतीक बनली आहे.दरम्यान, चांदोरी परिसरात दिसलेले हे दृश्य आधुनिकतेच्या वेगातही परंपरेशी असलेली नाळ कायम असल्याची जाणीव करून देते..गावाकडे अजूनही काही जण चुलीवर स्वयंपाक करतात. चुलीवरील जेवणाला चव वेगळीच लागते, म्हणून लोक चूल बनवून दे म्हणतात. म्हणून अधूनमधून मातीची चूल तयार करून देत असते.- चंद्रकला गारे, चांदोरी.